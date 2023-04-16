https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865699366.html

КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны

КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны - РИА Новости, 16.04.2023

КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны

Китай готов продолжить сотрудничество с Россией во имя процветания всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:39

2023-04-16T20:39

2023-04-16T20:39

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай готов продолжить сотрудничество с Россией во имя процветания всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Принимая во внимание, что восстановление экономики идет очень медленно. В мире очень неспокойно, очень востребован мир, мирные отношения между странами... Сотрудничество (с Россией) развивается на всех уровнях, и мы продолжим такое сотрудничество в интересах развития и процветания всего мира", - заявил Шанфу на переговорах. Кадры переговоров транслировал телеканал "Россия 24".

https://ria.ru/20230320/knr-1859008022.html

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китай

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россия, китай, владимир путин, в мире