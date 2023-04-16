https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865699366.html
КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны
КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны - РИА Новости, 16.04.2023
КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны
Китай готов продолжить сотрудничество с Россией во имя процветания всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с президентом РФ... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:39
2023-04-16T20:39
2023-04-16T20:39
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай готов продолжить сотрудничество с Россией во имя процветания всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Принимая во внимание, что восстановление экономики идет очень медленно. В мире очень неспокойно, очень востребован мир, мирные отношения между странами... Сотрудничество (с Россией) развивается на всех уровнях, и мы продолжим такое сотрудничество в интересах развития и процветания всего мира", - заявил Шанфу на переговорах. Кадры переговоров транслировал телеканал "Россия 24".
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россия, китай, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
КНР готова продолжать сотрудничество с Россией, подтвердил глава Минобороны
Глава Минобороны КНР Ли Шанфу заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Китай готов продолжить сотрудничество с Россией во имя процветания всего мира, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы стоим плечом к плечу и работаем над повышением благосостояния наших народов. Принимая во внимание, что восстановление экономики идет очень медленно. В мире очень неспокойно, очень востребован мир, мирные отношения между странами... Сотрудничество (с Россией) развивается на всех уровнях, и мы продолжим такое сотрудничество в интересах развития и процветания всего мира", - заявил Шанфу на переговорах.
Кадры переговоров транслировал телеканал "Россия 24".
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