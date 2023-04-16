Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 16.04.2023 (обновлено: 20:36 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР - РИА Новости, 16.04.2023
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:34
2023-04-16T20:36
китай
россия
владимир путин
минобороны кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. "В последнее время сотрудничество России и Китая в военно-технической области развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности, глобальной и региональной", - заявил министр.
https://ria.ru/20230416/putin-1865694277.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, минобороны кнр
Китай, Россия, Владимир Путин, Минобороны КНР
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР

Минобороны КНР: сотрудничество с Россией вносит вклад в развитие глобальной безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.
"В последнее время сотрудничество России и Китая в военно-технической области развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности, глобальной и региональной", - заявил министр.
Путин о сотрудничестве России и Китая - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Путин оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии
Вчера, 19:58
 
КитайРоссияВладимир ПутинМинобороны КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала