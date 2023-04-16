https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html

Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР

Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР - РИА Новости, 16.04.2023

Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР

Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:34

2023-04-16T20:34

2023-04-16T20:36

китай

россия

владимир путин

минобороны кнр

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. "В последнее время сотрудничество России и Китая в военно-технической области развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности, глобальной и региональной", - заявил министр.

https://ria.ru/20230416/putin-1865694277.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин, минобороны кнр