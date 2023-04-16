https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР - РИА Новости, 16.04.2023
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:34
2023-04-16T20:34
2023-04-16T20:36
китай
россия
владимир путин
минобороны кнр
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество Китая с РФ в военно-технической области развивается хорошо, оно вносит вклад в развитие глобальной безопасности, заявил министр обороны Китая Ли Шанфу на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. "В последнее время сотрудничество России и Китая в военно-технической области развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности, глобальной и региональной", - заявил министр.
https://ria.ru/20230416/putin-1865694277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, минобороны кнр
Китай, Россия, Владимир Путин, Минобороны КНР
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
Минобороны КНР: сотрудничество с Россией вносит вклад в развитие глобальной безопасности