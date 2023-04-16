https://ria.ru/20230416/sostoyanie-1865662392.html

СМИ оценили личное состояние короля Британии Карла III

СМИ оценили личное состояние короля Британии Карла III - РИА Новости, 16.04.2023

СМИ оценили личное состояние короля Британии Карла III

Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов), пишет газета The Times. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T15:41

2023-04-16T15:41

2023-04-16T16:21

в мире

великобритания

карл iii

елизавета ii

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Личное состояние короля Великобритании Карла III составляет 600 миллионов фунтов стерлингов (745 миллионов долларов), пишет газета The Times."Король обладает личным состоянием в 600 миллионов фунтов стерлингов, что делает его богаче покойной королевы", — говорится в сообщении издания. По данным СМИ, в 2022 году состояние королевы Елизаветы II оценивалось в 370 миллионов фунтов стерлингов (460 миллионов долларов). Как уточняется, Карл III откладывал часть прибыли, получаемой от герцогства Корнуолл, которым он владел, будучи принцем Уэльским Чарльзом. Это привело к накоплению значительного состояния.Согласно подсчетам газеты, в период с 2011 по 2022-й Карл III, будучи еще принцем Уэльским, увеличил прибыль герцогства Корнуолл на 42,6 процента, до 25,4 миллиона фунтов стерлингов в год (31 миллион долларов). За этот же период состояние герцогства выросло почти на 50 процентов, до 1,04 миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов).Отмечается также, что с 2012 по 2022 год король Великобритании получил 212,7 миллиона фунтов стерлингов (264 миллиона долларов) от владения герцогством. Кроме того, он добровольно выплачивал подоходный налог, что формально от него не требовалось.Издание подчеркивает, что Карл III ведет экономный образ жизни.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября прошлого года в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация королевской четы запланирована на 6 мая.

https://ria.ru/20230209/charlz-1850930091.html

https://ria.ru/20221225/korol-1841251288.html

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в мире, великобритания, карл iii, елизавета ii