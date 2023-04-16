https://ria.ru/20230416/siyyarto-1865696120.html

Сийярто обвинил Брюссель в "венгерофобном" поведении

Сийярто обвинил Брюссель в "венгерофобном" поведении - РИА Новости, 16.04.2023

Сийярто обвинил Брюссель в "венгерофобном" поведении

Еврокомиссии пора прекратить "венгерофобное поведение", вызванное тем, что в Брюсселе не могут "переварить" решение венгров на парламентских выборах, заявил... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:10

2023-04-16T20:10

2023-04-16T20:10

в мире

венгрия

брюссель

россия

петер сийярто

тибор наврачич

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Еврокомиссии пора прекратить "венгерофобное поведение", вызванное тем, что в Брюсселе не могут "переварить" решение венгров на парламентских выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на венгерском телевидении, видеозапись была размещена в Facebook*.Глава венгерского МИД отметил, что после принятия во Франции пенсионной реформы без парламентского голосования и изменения закона о выборах в Германии простым большинством, "смешно" говорить о нарушениях права в Венгрии, и назвал "лже-проблемами" претензии со стороны Брюсселя из-за участия венгерских политиков в попечительских советах университетов. "В споре между Еврокомиссией и Венгрией речь на самом деле идет не о юридических фактах. Если бы речь шла о них, мы бы получили список, надлежащим образом его изучили, рассмотрели, подискутировали бы, конечно, и приняли то, что считаем законным. Но речь не об этом", - сказал Сийярто. По его словам, проблема заключается в том, что "в Брюсселе просто не способны принять волю венгерского народа", который на выборах отдал предпочтение "правому, национально ориентированному, приверженному миру, христианско-демократическому, патриотическому правительству". "В Венгрии такое правительство у власти уже тринадцать лет. Мы не в лотерею это выиграли, люди на выборах четко выразили свою волю, а в Брюсселе этого просто не могут переварить и проглотить, что правое, христианско-демократическое правительство может иметь успех", - подчеркнул он. Ранее Еврокомиссия уведомила Венгрию о прекращении финансирования ряда венгерских образовательных учреждений по программе обмена студентов Erasmus, если в попечительские советы этих университетов входят высокопоставленные политики. После консультаций с Еврокомиссией венгерский министр регионального развития Тибор Наврачич заявил, что Венгрия готова принять необходимые правовые акты, касающиеся состава попечительских советов в университетах, что позволит венгерским учебным заведениям по-прежнему участвовать в программе обмена студентов Erasmus. Ранее на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2022 года победил альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия (Фидес-ХДНП) под руководством премьер-министра Орбана, получивший 135 мест в Национальном собрании из 199 и сохранивший третий раз подряд конституционное большинство. После выборов парламент Венгрии переизбрал Орбана на посту премьер-министра страны, он возглавил правительство в пятый раз в карьере.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230413/vengriya-1865017163.html

https://ria.ru/20230412/siyyarto-1864846700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, брюссель, россия, петер сийярто, тибор наврачич, еврокомиссия