https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции - РИА Новости, 16.04.2023
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем выразил недовольство из-за запрета на импорт... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:14
2023-04-16T21:14
2023-04-16T21:34
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урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции, сообщили в ведомстве. Уточняется, что беседа прошла в онлайн-формате. Среди прочего Сольский отметил необходимость продолжить обсуждение "для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции". При этом он указал на "неприемлемость односторонних решений". "В свою очередь, министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", — добавили в министерстве.Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики.В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
https://ria.ru/20230416/import-1865672650.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Экономика
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
Минагрополитики Украины назвало решение Венгрии по импорту сельхозпродукции неприемлемым