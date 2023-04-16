Рейтинг@Mail.ru
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 16.04.2023 (обновлено: 21:34 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/selkhozproduktsii-1865703030.html
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции - РИА Новости, 16.04.2023
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем выразил недовольство из-за запрета на импорт... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:14
2023-04-16T21:34
украина
евросоюз
еврокомиссия
венгрия
польша
урсула фон дер ляйен
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808079951_2:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_1930aa4e59b51621cef1a26b26872dbe.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции, сообщили в ведомстве. Уточняется, что беседа прошла в онлайн-формате. Среди прочего Сольский отметил необходимость продолжить обсуждение "для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции". При этом он указал на "неприемлемость односторонних решений". "В свою очередь, министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", — добавили в министерстве.Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики.В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
https://ria.ru/20230416/import-1865672650.html
https://ria.ru/20230416/zerno-1865677366.html
украина
венгрия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/08/1808079951_769:0:3070:1726_1920x0_80_0_0_27b4aa55590a67dad9228714767de98a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, евросоюз, еврокомиссия, венгрия, польша, урсула фон дер ляйен, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, Венгрия, Польша, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Экономика
Минагрополитики Украины раскритиковало решение Венгрии по сельхозпродукции

Минагрополитики Украины назвало решение Венгрии по импорту сельхозпродукции неприемлемым

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сбор урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в разговоре с венгерским коллегой Иштваном Надем выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что беседа прошла в онлайн-формате. Среди прочего Сольский отметил необходимость продолжить обсуждение "для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельскохозяйственной продукции". При этом он указал на "неприемлемость односторонних решений".
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
В ЕС изучат решения Венгрии и Польши по импорту сельхозпродукции с Украины
Вчера, 16:55
"В свою очередь, министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем. Стороны договорились провести консультации и в ближайшее время встретиться повторно", — добавили в министерстве.
Накануне Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок.
В конце марта главы правительств некоторых стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна из постсоветской республики.
В письме премьер-министры Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии указали на беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий.
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Болгария может временно запретить импорт зерна с Украины
Вчера, 17:40
 
УкраинаЕвросоюзЕврокомиссияВенгрияПольшаУрсула фон дер ЛяйенВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала