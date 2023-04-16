https://ria.ru/20230416/russkiy-1865688356.html
Советник президента Литвы надеется, что школьники продолжат учить русский
Советник президента Литвы надеется, что школьники продолжат учить русский - РИА Новости, 16.04.2023
Советник президента Литвы надеется, что школьники продолжат учить русский
Советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович выразила надежду, что литовские школьники продолжат выбирать русский язык в качестве второго РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:12
2023-04-16T19:12
2023-04-16T19:12
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович выразила надежду, что литовские школьники продолжат выбирать русский язык в качестве второго иностранного. "Я думаю, что все равно нужно изучение разных иностранных языков в Литве, нужны люди, которые хотели бы понимать и говорить на разных языках, в том числе на русском. Надеюсь, что останутся и учителя, и ученики, которые будут выбирать (русский язык - ред.)", - приводит слова Урбанович агентство ELTA. Она также добавила, что необходимо обеспечить возможность продолжать учить русский язык тем литовским школьникам, которые уже его выбрали. Урбанович отметила также, что для того, чтобы школьники выбирали в качестве второго иностранного немецкий или французский языки, необходимо достаточное количество педагогов, пока их не хватает. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский. Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в текущем учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1,8 тысячи. Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.
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в мире, литва, латвия, ингрида шимоните
В мире, Литва, Латвия, Ингрида Шимоните
Советник президента Литвы надеется, что школьники продолжат учить русский
Советник президента Литвы Урбанович надеется, что школьники продолжат учить русский язык
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Советник президента Литвы по вопросам образования Йоланта Урбанович выразила надежду, что литовские школьники продолжат выбирать русский язык в качестве второго иностранного.
"Я думаю, что все равно нужно изучение разных иностранных языков в Литве, нужны люди, которые хотели бы понимать и говорить на разных языках, в том числе на русском. Надеюсь, что останутся и учителя, и ученики, которые будут выбирать (русский язык - ред.)", - приводит слова Урбанович агентство ELTA.
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Она также добавила, что необходимо обеспечить возможность продолжать учить русский язык тем литовским школьникам, которые уже его выбрали.
Урбанович отметила также, что для того, чтобы школьники выбирали в качестве второго иностранного немецкий или французский языки, необходимо достаточное количество педагогов, пока их не хватает.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните
ранее выступила за то, чтобы самым популярным вторым иностранным языком в литовских школах вместо русского стал польский.
Ранее министерство образования, науки и спорта Литвы опубликовало статистические данные, согласно которым русский язык в качестве второго иностранного остается самым популярным среди учеников средней школы: в текущем учебном году его выбрали почти 15 тысяч шестиклассников, немецкий - 4765 учеников, а французский - немногим более 1,8 тысячи.
Ранее советник министра образования, науки и спорта Литвы Дайнорас Лукас сообщил, что власти страны не приняли решения по примеру Латвии
запретить изучение русского языка в школах, однако количество выбирающих его в качестве второго иностранного сокращается, за прошедший год число литовских школьников, изучающих русский, уменьшилось на 8,6%. В Литве второй иностранный язык школьники выбирают в шестом классе и учат его минимум пять лет.
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