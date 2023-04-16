https://ria.ru/20230416/rudenya-1865654256.html

Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО

Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2023

Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО

Губернатор Тверской области Игорь Руденя накануне Пасхи в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими из Верхневолжья РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:14

2023-04-16T14:14

2023-04-16T14:14

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя накануне Пасхи в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими из Верхневолжья и других регионов России и передал им амуницию и подарки, сообщает пресс-служба регионального правительства.Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона "Волга", военнослужащими батальона из разных субъектов страны.В ходе беседы поднимались вопросы, связанные с несением службы, организацией быта. Военнослужащим были передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Все эти вещи были собраны в соответствии с их пожеланиями. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль.Помощь предоставлена не только представителям Тверской области, но и другим бойцам подразделения.Главным же подарком накануне Пасхи для военнослужащих стали письма и рисунки от тверских детей с поздравлениями, стихами и пожеланиями, куличи и праздничные пасхальные наборы. Для бойцов проведен молебен и освящены куличи.Глава региона подчеркнул – все необходимое для быта и несения службы будет предоставляться и далее. Сотрудники областного правительства продолжат держать с бойцами постоянную связь по всем вопросам, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230404/otdykh-1862995801.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь руденя, тверская область