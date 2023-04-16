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Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:14 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/rudenya-1865654256.html
Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО
Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО - РИА Новости, 16.04.2023
Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО
Губернатор Тверской области Игорь Руденя накануне Пасхи в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими из Верхневолжья РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:14
2023-04-16T14:14
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя накануне Пасхи в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими из Верхневолжья и других регионов России и передал им амуницию и подарки, сообщает пресс-служба регионального правительства.Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона "Волга", военнослужащими батальона из разных субъектов страны.В ходе беседы поднимались вопросы, связанные с несением службы, организацией быта. Военнослужащим были передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Все эти вещи были собраны в соответствии с их пожеланиями. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль.Помощь предоставлена не только представителям Тверской области, но и другим бойцам подразделения.Главным же подарком накануне Пасхи для военнослужащих стали письма и рисунки от тверских детей с поздравлениями, стихами и пожеланиями, куличи и праздничные пасхальные наборы. Для бойцов проведен молебен и освящены куличи.Глава региона подчеркнул – все необходимое для быта и несения службы будет предоставляться и далее. Сотрудники областного правительства продолжат держать с бойцами постоянную связь по всем вопросам, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя передал амуницию и подарки военнослужащим в прифронтовой зоне СВО

© Фото : правительство Тверской области Губернатор Тверской области Игор Руденя с военнослужащими в прифронтовой зоне СВО
Губернатор Тверской области Игор Руденя с военнослужащими в прифронтовой зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игор Руденя с военнослужащими в прифронтовой зоне СВО
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя накануне Пасхи в прифронтовой зоне проведения специальной военной операции встретился с военнослужащими из Верхневолжья и других регионов России и передал им амуницию и подарки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Руденя пообщался с добровольцами танкового батальона "Волга", военнослужащими батальона из разных субъектов страны.
В ходе беседы поднимались вопросы, связанные с несением службы, организацией быта. Военнослужащим были передана амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости. Все эти вещи были собраны в соответствии с их пожеланиями. Также для выполнения боевых задач закуплен автомобиль.
Помощь предоставлена не только представителям Тверской области, но и другим бойцам подразделения.
Главным же подарком накануне Пасхи для военнослужащих стали письма и рисунки от тверских детей с поздравлениями, стихами и пожеланиями, куличи и праздничные пасхальные наборы. Для бойцов проведен молебен и освящены куличи.
Глава региона подчеркнул – все необходимое для быта и несения службы будет предоставляться и далее. Сотрудники областного правительства продолжат держать с бойцами постоянную связь по всем вопросам, пояснили в пресс-службе.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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