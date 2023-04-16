https://ria.ru/20230416/rktob-1865631982.html
Москвичам напомнили об активизации клещей
Москвичам напомнили об активизации клещей - РИА Новости, 16.04.2023
Москвичам напомнили об активизации клещей
Москвичам посоветовали не забывать о мерах личной безопасности при прогулках по природным территориям из-за активизации клещей, следует выбирать облегающую... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:54
2023-04-16T10:54
2023-04-16T10:54
москва
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москвичам посоветовали не забывать о мерах личной безопасности при прогулках по природным территориям из-за активизации клещей, следует выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, закрывать шею и обязательно надевать головной убор, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Отмечается, что с наступлением теплой погоды на природных территориях столицы активизировались клещи. Чтобы минимизировать вероятность укусов клещей, в городе скашивают траву возле детских и спортивных площадок, а также вдоль дорожно-тропиночной сети, размещают информационные плакаты и проводят профилактические беседы с отдыхающими. При этом использование химических средств для обработки против членистоногих на особо охраняемых природных территориях запрещено. "Специалисты посоветовали москвичам не забывать о мерах личной безопасности при прогулках. Так, следует выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей - куртку с длинными рукавами и брюки, закрывать шею и обязательно надевать головной убор - в волосах клеща заметить труднее", - говорится в сообщении. Отмечается, что, выходя на природу, нужно одеваться в светлую однотонную одежду - на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой, брюки лучше заправить в носки, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Во время прогулки специалисты рекомендуют избегать участков с густой растительностью. "Клещи долго выбирают место укуса, поэтому осматривать себя, детей и домашних питомцев нужно каждые два часа во время прогулки и после возвращения домой. Также необходимо проверить все принесенные вещи: сумки, пледы и прочее. Для профилактики укусов клещей можно использовать репелленты", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230411/puteshestviya-1864291550.html
https://ria.ru/20220712/klesch-1801883441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
Москвичам напомнили об активизации клещей
Москвичам напомнили о мерах личной безопасности во время прогулок на природе
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Москвичам посоветовали не забывать о мерах личной безопасности при прогулках по природным территориям из-за активизации клещей, следует выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей, закрывать шею и обязательно надевать головной убор, сообщается на официальном портале
мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с наступлением теплой погоды на природных территориях столицы активизировались клещи. Чтобы минимизировать вероятность укусов клещей, в городе скашивают траву возле детских и спортивных площадок, а также вдоль дорожно-тропиночной сети, размещают информационные плакаты и проводят профилактические беседы с отдыхающими. При этом использование химических средств для обработки против членистоногих на особо охраняемых природных территориях запрещено.
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"Специалисты посоветовали москвичам не забывать о мерах личной безопасности при прогулках. Так, следует выбирать облегающую закрытую одежду из плотных тканей - куртку с длинными рукавами и брюки, закрывать шею и обязательно надевать головной убор - в волосах клеща заметить труднее", - говорится в сообщении. Отмечается, что, выходя на природу, нужно одеваться в светлую однотонную одежду - на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой, брюки лучше заправить в носки, чтобы клещи не могли заползти под одежду. Во время прогулки специалисты рекомендуют избегать участков с густой растительностью.
"Клещи долго выбирают место укуса, поэтому осматривать себя, детей и домашних питомцев нужно каждые два часа во время прогулки и после возвращения домой. Также необходимо проверить все принесенные вещи: сумки, пледы и прочее. Для профилактики укусов клещей можно использовать репелленты", - уточняется в сообщении.
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