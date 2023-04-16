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В Судане во время столкновений пострадали двое греков - РИА Новости, 16.04.2023
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21:17 16.04.2023 (обновлено: 21:20 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/ranenye-1865703336.html
В Судане во время столкновений пострадали двое греков
В Судане во время столкновений пострадали двое греков - РИА Новости, 16.04.2023
В Судане во время столкновений пострадали двое греков
Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T21:17
2023-04-16T21:20
в мире
судан
греция
каир (город)
никос дендиас
евросоюз
столкновения в хартуме
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АФИНЫ, 16 апр – РИА Новости. Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных поездок, сообщила служба информации МИД Греции. По заявлению МИДа, главной заботой в настоящее время остается безопасность греков в Судане. "Министерство иностранных дел с первого момента ухудшения ситуации с безопасностью в Судане из-за происходящих там вооруженных конфликтов немедленно выпустило уведомление, в котором просит греков в Судане соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных перемещений", - говорится в сообщении. По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса, посольство в Каире, имеющее параллельную аккредитацию в Судане, находится в постоянном контакте с митрополитом Нубийским Саввой. Кроме того, посол Греции в Каире связался с главой представительства ЕС в Судане (Хартум), и было решено, что представительство ЕС окажет помощь в обеспечении безопасности греков в Судане. Посол Греции в Каире также поддерживает связь с председателем греческой общины в Хартуме, говорится в сообщении. Помимо этого, активизировано подразделение кризисного управления МИДа, которое находится в контакте и координации с другими государствами-членами ЕС через систему консульского сотрудничества, сообщил МИД.
https://ria.ru/20230416/zhurnalisty-1865701145.html
https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html
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в мире, судан, греция, каир (город), никос дендиас, евросоюз, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Греция, Каир (город), Никос Дендиас, Евросоюз, Столкновения в Хартуме
В Судане во время столкновений пострадали двое греков

Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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АФИНЫ, 16 апр – РИА Новости. Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных поездок, сообщила служба информации МИД Греции.
«
"Двое раненых греков находятся в больнице, информации о других пострадавших греках пока нет", - говорится в сообщении.
По заявлению МИДа, главной заботой в настоящее время остается безопасность греков в Судане.
"Министерство иностранных дел с первого момента ухудшения ситуации с безопасностью в Судане из-за происходящих там вооруженных конфликтов немедленно выпустило уведомление, в котором просит греков в Судане соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных перемещений", - говорится в сообщении.
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По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса, посольство в Каире, имеющее параллельную аккредитацию в Судане, находится в постоянном контакте с митрополитом Нубийским Саввой. Кроме того, посол Греции в Каире связался с главой представительства ЕС в Судане (Хартум), и было решено, что представительство ЕС окажет помощь в обеспечении безопасности греков в Судане. Посол Греции в Каире также поддерживает связь с председателем греческой общины в Хартуме, говорится в сообщении.
Помимо этого, активизировано подразделение кризисного управления МИДа, которое находится в контакте и координации с другими государствами-членами ЕС через систему консульского сотрудничества, сообщил МИД.
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