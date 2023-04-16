В Судане во время столкновений пострадали двое греков
Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
АФИНЫ, 16 апр – РИА Новости. Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных поездок, сообщила служба информации МИД Греции.
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"Двое раненых греков находятся в больнице, информации о других пострадавших греках пока нет", - говорится в сообщении.
По заявлению МИДа, главной заботой в настоящее время остается безопасность греков в Судане.
"Министерство иностранных дел с первого момента ухудшения ситуации с безопасностью в Судане из-за происходящих там вооруженных конфликтов немедленно выпустило уведомление, в котором просит греков в Судане соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных перемещений", - говорится в сообщении.
По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса, посольство в Каире, имеющее параллельную аккредитацию в Судане, находится в постоянном контакте с митрополитом Нубийским Саввой. Кроме того, посол Греции в Каире связался с главой представительства ЕС в Судане (Хартум), и было решено, что представительство ЕС окажет помощь в обеспечении безопасности греков в Судане. Посол Греции в Каире также поддерживает связь с председателем греческой общины в Хартуме, говорится в сообщении.
Помимо этого, активизировано подразделение кризисного управления МИДа, которое находится в контакте и координации с другими государствами-членами ЕС через систему консульского сотрудничества, сообщил МИД.