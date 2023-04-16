https://ria.ru/20230416/ranenye-1865703336.html

В Судане во время столкновений пострадали двое греков

В Судане во время столкновений пострадали двое греков - РИА Новости, 16.04.2023

В Судане во время столкновений пострадали двое греков

Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T21:17

2023-04-16T21:17

2023-04-16T21:20

в мире

судан

греция

каир (город)

никос дендиас

евросоюз

столкновения в хартуме

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АФИНЫ, 16 апр – РИА Новости. Двое греческих граждан ранены во время столкновений в Судане, они находятся в больнице, МИД Греции призывает граждан соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных поездок, сообщила служба информации МИД Греции. По заявлению МИДа, главной заботой в настоящее время остается безопасность греков в Судане. "Министерство иностранных дел с первого момента ухудшения ситуации с безопасностью в Судане из-за происходящих там вооруженных конфликтов немедленно выпустило уведомление, в котором просит греков в Судане соблюдать максимально возможные меры безопасности и избегать ненужных перемещений", - говорится в сообщении. По поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса, посольство в Каире, имеющее параллельную аккредитацию в Судане, находится в постоянном контакте с митрополитом Нубийским Саввой. Кроме того, посол Греции в Каире связался с главой представительства ЕС в Судане (Хартум), и было решено, что представительство ЕС окажет помощь в обеспечении безопасности греков в Судане. Посол Греции в Каире также поддерживает связь с председателем греческой общины в Хартуме, говорится в сообщении. Помимо этого, активизировано подразделение кризисного управления МИДа, которое находится в контакте и координации с другими государствами-членами ЕС через систему консульского сотрудничества, сообщил МИД.

https://ria.ru/20230416/zhurnalisty-1865701145.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865674395.html

судан

греция

каир (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, греция, каир (город), никос дендиас, евросоюз, столкновения в хартуме