Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.04.2023 (обновлено: 14:28 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/poteri-1865654709.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.04.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:19
2023-04-16T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_180b7750ac17ca4181fe5d583f1ded54.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857463703_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_2d98e99a0dcc73dedb65a53bb7812fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли около 115 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка Луганской Народной Республики, Масютовка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"За сутки потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФВ миреХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала