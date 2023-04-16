Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли около 115 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Куземовка Луганской Народной Республики, Масютовка Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - заявили в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"За сутки потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - уточнили в министерстве.