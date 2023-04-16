https://ria.ru/20230416/poteri-1865654709.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 16.04.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:19

2023-04-16T14:19

2023-04-16T14:28

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 115 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."За сутки потери противника на данном направлении составили до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районах населенных пунктов Торское и Терны Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, в мире, харьковская область