https://ria.ru/20230416/peregovory-1865658535.html

Оппозиция в Судане призвала армию и СБР начать переговоры

Оппозиция в Судане призвала армию и СБР начать переговоры - РИА Новости, 16.04.2023

Оппозиция в Судане призвала армию и СБР начать переговоры

Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" призвали армию и Силы быстрого реагирования прекратить боестолкновения и вернуться за стол... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:51

2023-04-16T14:51

2023-04-16T14:51

судан

хартум (город)

в мире

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" призвали армию и Силы быстрого реагирования прекратить боестолкновения и вернуться за стол переговоров, говорится в заявлении оппозиции. Это первое официальное заявление главной оппозиционной силы Судана после начала ожесточенных столкновений между регулярной армией и военизированными формированиями Силы быстрого реагирования. "Мы призываем командование суданских вооруженных сил и командование Сил быстрого реагирования прислушаться к голосу мудрости, немедленно прекратить военные столкновения и вернуться за стол переговоров", - отмечается в распространенном заявлении. По мнению оппозиции, в настоящий момент идет эскалация ситуации, она "угрожает единству, сплоченности и суверенитету" страны. В начавшихся столкновениях между армией и СБР утверждает оппозиционное движение, виноваты "остатки прежнего режима Омара аль-Башира, которые выступают против гражданского и демократического пути". "Нерешенные вопросы не могут быть решены с помощью войны, и лучший вариант для нашей страны - решить их мирным путем – путем политических решений", - приводится в тексте заявления. В субботу в Судане начались бои между силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865587774.html

судан

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судан, хартум (город), в мире, столкновения в хартуме