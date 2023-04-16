https://ria.ru/20230416/paskha-1865652523.html

Папа Франциск поздравил христиан в России и Украине с Пасхой

Папа Франциск поздравил христиан в России и Украине с Пасхой - РИА Новости, 16.04.2023

Папа Франциск поздравил христиан в России и Украине с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил всех христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, и особо обратился к верующим в России... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:49

2023-04-16T13:49

2023-04-16T13:49

религия

россия

украина

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

иисус христос

пасха

религия

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ВАТИКАН, 16 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил всех христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, и особо обратился к верующим в России и Украине, пожелав им достижения мира. Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом, передал слова папы Римского, который пожелал русскому народу и всем православным России светлой Пасхи и благословения Господа и Богородицы. "Хочу выразить свою близость ко всем братьям и сестрам, которые, прежде всего, на Востоке отмечают сегодня Пасху", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана. "Дорогие, да пребудет Господь воскресший с вами … Хорошей Пасхи всем вам!" - сказал папа Римский. Папа Франциск отметил, что в мире продолжаются войны, которые противоречат пасхальному посланию. В этой связи он призвал верующих молиться за прекращение вооруженных конфликтов, за то, чтобы преобладал диалог и возобновилось движение по пути мира и согласия. В частности, он сообщил, что с озабоченностью следит за событиями в Судане. Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в Никее в 325 году. Днем Пасхи было выбрано первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Сегодня праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. Католики в этом году отметили праздник Воскресения Христова неделю назад, 9 апреля.

https://ria.ru/20230416/paskha-1865623731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), иисус христос, пасха, религия