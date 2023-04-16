Папа Франциск поздравил христиан в России и Украине с Пасхой
Папа Франциск из окна дворца в Ватикане поздравил христиан в России и Украине с Пасхой
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 16 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск поздравил всех христиан, которые в это воскресенье отмечают праздник Светлого Воскресения Христова, и особо обратился к верующим в России и Украине, пожелав им достижения мира.
Ранее председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом, передал слова папы Римского, который пожелал русскому народу и всем православным России светлой Пасхи и благословения Господа и Богородицы.
"Хочу выразить свою близость ко всем братьям и сестрам, которые, прежде всего, на Востоке отмечают сегодня Пасху", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца Ватикана. "Дорогие, да пребудет Господь воскресший с вами … Хорошей Пасхи всем вам!" - сказал папа Римский.
«
"Я думаю о наших братьях и сестрах, которые в России и Украине празднуют сегодня Пасху. Пусть Господь будет близок к ним и поможет достичь мира!" - подчеркнул он.
Папа Франциск отметил, что в мире продолжаются войны, которые противоречат пасхальному посланию. В этой связи он призвал верующих молиться за прекращение вооруженных конфликтов, за то, чтобы преобладал диалог и возобновилось движение по пути мира и согласия. В частности, он сообщил, что с озабоченностью следит за событиями в Судане.
Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в Никее в 325 году. Днем Пасхи было выбрано первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи. Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Сегодня праздник Воскресения Христова отмечают православные христиане в России, Украине, Сербии, Польше, Грузии, Иерусалиме и на Афоне, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. Католики в этом году отметили праздник Воскресения Христова неделю назад, 9 апреля.