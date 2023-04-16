https://ria.ru/20230416/paskha-1865599960.html

Священник объяснил, что христиане в Пасху проверяют результативность поста

Священник объяснил, что христиане в Пасху проверяют результативность поста - РИА Новости, 16.04.2023

Священник объяснил, что христиане в Пасху проверяют результативность поста

На Пасху христиане проверяют себя на то, как результативен в духовном смысле был для них Великий пост и насколько они смогли найти в себе требующие покаяния... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T00:55

2023-04-16T00:55

2023-04-16T00:55

религия

русская православная церковь

пасха

московская духовная академия

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. На Пасху христиане проверяют себя на то, как результативен в духовном смысле был для них Великий пост и насколько они смогли найти в себе требующие покаяния изъяны, рассказал РИА Новости доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. Русская православная церковь в 2023 году отмечает Пасху 16 апреля. "Пасха – это событие в жизни христианина. Во время Пасхи мы проверяем себя, насколько мы подготовились к Пасхе, насколько в нас был продуктивен и хорош в плане результатов пост, насколько мы смогли увидеть в себе то, что требует очищения и покаяния, насколько наше сердце оказалось готовым принять радостную весть о том, что Христос воскрес и своим воскресением обезвредил смерть", – сказал Великанов. Он отметил, что христиане смотрят на праздник Пасхи как на своего рода предвкушение своего участия в Царствии Небесном. "В нашем народе есть даже такие поговорки, как "на Пасху солнышко играет", когда начинается рассвет – наверное, каким-то опытным путем было видно, что в светлый день Пасхи, который начинается ночью, происходит что-то, выходящее за рамки будничного человеческого понимания. И вот это ощущение сверхъестественности происходящего касается даже людей далеких от религиозности и веры как таковой", – заключил протоиерей. Пасха, главный праздник православных христиан, отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Этот древнейший праздник христианской церкви был установлен и праздновался еще в апостольское время. На Пасху христиане по возможности причащаются. Символами православной Пасхи издавна стали крашеные яйца, сваренные вкрутую, и кулич – особый пасхальный сладкий хлеб. По преданию, Мария Магдалина некогда подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она принесла его в дар, чтобы возвестить ему о Воскресении Христа, и принесла яйцо, потому что приходить с пустыми руками было нельзя. Император ответил, что никто не может воскреснуть, как белое яйцо не может вдруг покраснеть – и в ту же секунду яйцо стало красным. В Пасху у христиан принято поздравлять друг друга, приветствуя возгласом "Христос воскресе!" и отвечая на приветствие "Воистину воскресе!" Пасху отмечают целую неделю, с пасхального воскресенья до следующего, именуемого Антипасхой. В народной традиции этот день также называют Красная горка.

https://radiosputnik.ria.ru/20230413/paskha-1864982877.html

https://ria.ru/20230317/paskha-1858675417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь, пасха, московская духовная академия