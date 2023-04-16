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"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
08:00 16.04.2023 (обновлено: 08:15 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/paskha-1865396683.html
"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху
"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху - РИА Новости, 16.04.2023
"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху
У христиан восточного обряда наступило Светлое Христово Воскресение. Уже много столетий верующие отмечают праздник в разные дни. Как возникло календарное... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T08:00
2023-04-16T08:15
религия
иерусалим
рим
александрия
русская православная церковь
светлое христово воскресение
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Никита Бизин. У христиан восточного обряда наступило Светлое Христово Воскресение. Уже много столетий верующие отмечают праздник в разные дни. Как возникло календарное разделение и можно ли его преодолеть — в материале РИА Новости.В двойном объемеВ богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.Однако есть парадокс: дату, призванную объединить всех "в радости воскресения", отмечают в разные дни. Католики, большинство протестантов и некоторые восточные церкви (например, Армянская) встретили ее неделей ранее — 9 апреля. Православные же — сегодня, вместе с коптами и эфиопами.В главном для верующих городе — Иерусалиме — тоже две Страстные пятницы, два крестных хода и две божественные литургии. Совпадение случается раз в несколько лет — последнее было в 2017-м.Сегодня календарную разницу воспринимают как нечто естественное. Но так считали не всегда.Судя по посланиям апостолов, в первые века Пасха была единственным торжеством. Название позаимствовали у иудеев. На иврите слово "Песах" означает "переход, избавление". Праздник установили в честь освобождения евреев из египетского плена.К этой дате привязаны два ключевых события: смерть и воскресение Иисуса. В Евангелии от Иоанна упоминается, что Христос был распят в 14-й день месяца нисана. Поэтому некоторые общины отмечали Пасху одновременно с иудеями.Другие не согласились и стали собираться на третий день после Песаха, то есть — 16-го нисана.Вселенская путаницаС распространением христианства календарный вопрос обострялся. В II веке это даже привело к расколу. Римский епископ Виктор настаивал: праздновать следует в первый день недели (воскресный) после 14-го нисана. Его собрат из Эфеса Поликрат полагал, что дата не должна быть плавающей.Оба ссылались "на предание, данное апостолами". В результате после череды обсуждений, на которых священнослужители осыпали друг друга проклятиями, условились: каждая община будет придерживаться собственной традиции.В дальнейшем некоторые пытались нарушить уговор. Вдобавок постепенно отношения между иудеями и христианами портились, а желающих праздновать одновременно становилось все меньше.В итоге вопрос о пасхалии (расчете даты Пасхи) вынесли на Первый Вселенский собор, который состоялся по инициативе римского императора Константина в 325-м в Никее. Решили отмечать вне зависимости от Песаха — в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Оно, в свою очередь, наступает после весеннего равноденствия.Но возникла проблема: у Рима была одна система определения лунных циклов, а у Александрии, где жили самые продвинутые астрономы того времени, — другая.Из-за такой путаницы два соседних храма могли встречать Пасху с разницей в полтора месяца. Правда, к VI столетию разногласие устранили: все христиане приняли александрийскую схему.Но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел масштабную календарную реформу. Католики перешли на новый стиль. Как известно, разница между григорианским и юлианским летоисчислениями — 13 дней.Болезненный вопросОб унификации заговорили только на рубеже XIX-XX веков."В 1870-1880-е годы с таким предложением выступили российские и зарубежные католики. Хотели привести всех к одному стилю и решить вопрос пасхалии. Ватикан, однако, идею не поддержал", — рассказывает ватиканист Алексей Юдин.Позже инициативу перехватили восточные церкви. В 1923-м Константинопольский патриарх Мелетий IV созвал собор, где приняли новоюлианский календарь. В нем все точно так же, как в григорианском. За исключением одного — пасхалии. Православные не захотели полностью переходить на летоисчисление, "исходящее от католического папы".Тем не менее о возможном достижении консенсуса говорили на протяжении всего XX столетия. В это время бурно развивалось экуменическое движение. Но эффект, как отмечает Юдин, получался обратный — "разногласия между церквами только усиливались".Несколько лет назад Константинополь вновь предложил вернуться к единому дню празднования. Дату выбрали символическую — 2025 год. Во-первых, тогда совпадут православная и католическая Пасхи. Во-вторых, будут отмечать 1700-летие Первого Вселенского собора.В РПЦ, в частности, положительно отнеслись к идее: возвращение "было бы большим благом для христианского мира". Но уточнили — это возможно только на тех основах, которые определил Первый Вселенский собор."Вопрос календаря и пасхалии является каноническим. Это правило. И его изменение — дело не одной поместной церкви. Если наши западные братья согласятся вернуться к установлению Первого Вселенского собора, мы будем только рады. Пока же, как мне видится, этот вопрос в ближайшее время не будет решен", — говорит председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.Ватиканист Алексей Юдин добавляет: вопрос о едином дне празднования — "очень древний и болезненный" для обеих традиций, его обсуждение неизменно вызывало "большие страсти".С XI века, когда христианство раскололось на две ветви, между конфессиями накопилось немало противоречий. И решение вопроса о дате главного события — Пасхи — требует существенных уступок одной из сторон. Как показывает практика, к этому пока никто не готов.
https://ria.ru/20230414/krest-1865096185.html
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Никита Бизин
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96
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иерусалим, рим, александрия, русская православная церковь, светлое христово воскресение, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Иерусалим, Рим, Александрия, Русская православная церковь, Светлое Христово Воскресение, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Христиане заблуждались". В какой день на самом деле отмечают Пасху

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкСвященнослужители на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборе Святого Григория Просветителя в Ереване
Священнослужители на праздничном пасхальном богослужении в кафедральном соборе Святого Григория Просветителя в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Sputnik / Андраник Казарян
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Никита Бизин. У христиан восточного обряда наступило Светлое Христово Воскресение. Уже много столетий верующие отмечают праздник в разные дни. Как возникло календарное разделение и можно ли его преодолеть — в материале РИА Новости.

В двойном объеме

В богослужебных книгах Пасха называется "праздником праздников". В церковном календаре она даже не входит в число "двунадесятых" — двенадцати главных торжеств, а стоит "выше всех дат".
По существу, весь смысл христианства заключен в этом событии. "Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша", — говорил апостол Павел в послании к Коринфянам.
Однако есть парадокс: дату, призванную объединить всех "в радости воскресения", отмечают в разные дни. Католики, большинство протестантов и некоторые восточные церкви (например, Армянская) встретили ее неделей ранее — 9 апреля. Православные же — сегодня, вместе с коптами и эфиопами.
В главном для верующих городе — Иерусалиме — тоже две Страстные пятницы, два крестных хода и две божественные литургии. Совпадение случается раз в несколько лет — последнее было в 2017-м.
Сегодня календарную разницу воспринимают как нечто естественное. Но так считали не всегда.
Судя по посланиям апостолов, в первые века Пасха была единственным торжеством. Название позаимствовали у иудеев. На иврите слово "Песах" означает "переход, избавление". Праздник установили в честь освобождения евреев из египетского плена.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019 года
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. 27 апреля 2019 года
К этой дате привязаны два ключевых события: смерть и воскресение Иисуса. В Евангелии от Иоанна упоминается, что Христос был распят в 14-й день месяца нисана. Поэтому некоторые общины отмечали Пасху одновременно с иудеями.
Другие не согласились и стали собираться на третий день после Песаха, то есть — 16-го нисана.

Вселенская путаница

С распространением христианства календарный вопрос обострялся. В II веке это даже привело к расколу. Римский епископ Виктор настаивал: праздновать следует в первый день недели (воскресный) после 14-го нисана. Его собрат из Эфеса Поликрат полагал, что дата не должна быть плавающей.
Оба ссылались "на предание, данное апостолами". В результате после череды обсуждений, на которых священнослужители осыпали друг друга проклятиями, условились: каждая община будет придерживаться собственной традиции.
В дальнейшем некоторые пытались нарушить уговор. Вдобавок постепенно отношения между иудеями и христианами портились, а желающих праздновать одновременно становилось все меньше.
© AP Photo / Muhammad SajjadПасхальная месса в церкви Всех Святых, Пешавар, Пакистан. 9 апреля 2023 года
Пасхальная месса в Церкви Всех Святых, Пешавар, Пакистан. 9 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Пасхальная месса в церкви Всех Святых, Пешавар, Пакистан. 9 апреля 2023 года
В итоге вопрос о пасхалии (расчете даты Пасхи) вынесли на Первый Вселенский собор, который состоялся по инициативе римского императора Константина в 325-м в Никее. Решили отмечать вне зависимости от Песаха — в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Оно, в свою очередь, наступает после весеннего равноденствия.
Но возникла проблема: у Рима была одна система определения лунных циклов, а у Александрии, где жили самые продвинутые астрономы того времени, — другая.
Из-за такой путаницы два соседних храма могли встречать Пасху с разницей в полтора месяца. Правда, к VI столетию разногласие устранили: все христиане приняли александрийскую схему.
Но в 1582-м папа римский Григорий XIII провел масштабную календарную реформу. Католики перешли на новый стиль. Как известно, разница между григорианским и юлианским летоисчислениями — 13 дней.

Болезненный вопрос

Об унификации заговорили только на рубеже XIX-XX веков.
"В 1870-1880-е годы с таким предложением выступили российские и зарубежные католики. Хотели привести всех к одному стилю и решить вопрос пасхалии. Ватикан, однако, идею не поддержал", — рассказывает ватиканист Алексей Юдин.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПразднование Пасхи в Воскресенском храме села Сушки Рязанской области
Празднование Пасхи в Воскресенском Храме села Сушки Рязанской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Празднование Пасхи в Воскресенском храме села Сушки Рязанской области
Позже инициативу перехватили восточные церкви. В 1923-м Константинопольский патриарх Мелетий IV созвал собор, где приняли новоюлианский календарь. В нем все точно так же, как в григорианском. За исключением одного — пасхалии. Православные не захотели полностью переходить на летоисчисление, "исходящее от католического папы".
Тем не менее о возможном достижении консенсуса говорили на протяжении всего XX столетия. В это время бурно развивалось экуменическое движение. Но эффект, как отмечает Юдин, получался обратный — "разногласия между церквами только усиливались".
Несколько лет назад Константинополь вновь предложил вернуться к единому дню празднования. Дату выбрали символическую — 2025 год. Во-первых, тогда совпадут православная и католическая Пасхи. Во-вторых, будут отмечать 1700-летие Первого Вселенского собора.
В РПЦ, в частности, положительно отнеслись к идее: возвращение "было бы большим благом для христианского мира". Но уточнили — это возможно только на тех основах, которые определил Первый Вселенский собор.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКатолическая Пасха — праздник Воскресения Иисуса Христа
Католическая Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Католическая Пасха — праздник Воскресения Иисуса Христа
"Вопрос календаря и пасхалии является каноническим. Это правило. И его изменение — дело не одной поместной церкви. Если наши западные братья согласятся вернуться к установлению Первого Вселенского собора, мы будем только рады. Пока же, как мне видится, этот вопрос в ближайшее время не будет решен", — говорит председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Ватиканист Алексей Юдин добавляет: вопрос о едином дне празднования — "очень древний и болезненный" для обеих традиций, его обсуждение неизменно вызывало "большие страсти".
С XI века, когда христианство раскололось на две ветви, между конфессиями накопилось немало противоречий. И решение вопроса о дате главного события — Пасхи — требует существенных уступок одной из сторон. Как показывает практика, к этому пока никто не готов.
Распятие - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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РелигияИерусалимРимАлександрияРусская православная церковьСветлое Христово ВоскресениеАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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