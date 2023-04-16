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Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита
Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита - РИА Новости, 16.04.2023
Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита
Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T20:17
2023-04-16T20:17
2023-04-16T20:27
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владимир путин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности."После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - заявил министр на переговорах.
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китай, россия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин
Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита
Глава Минобороны КНР Ли Шанфу заявил о стратегическом значении отношений Пекина и Москвы