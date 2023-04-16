https://ria.ru/20230416/otnosheniya-1865696795.html

Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита

Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита - РИА Новости, 16.04.2023

Глава Минобороны Китая рассказал, почему выбрал Россию для первого визита

Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T20:17

2023-04-16T20:17

2023-04-16T20:27

китай

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857291674_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_309ca8ac3bc01247746154a84b135fda.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, что специально выбрал Россию для первого визита в своей должности."После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - заявил министр на переговорах.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935401.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, в мире, владимир путин