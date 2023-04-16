https://ria.ru/20230416/obstrel-1865692084.html

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 16.04.2023

Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами

Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T19:35

2023-04-16T19:35

2023-04-16T19:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Также ведомство сообщило, что в 14.00 мск украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Еленовке.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230416/postradavshie-1865684552.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк