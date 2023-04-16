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Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле - РИА Новости, 16.04.2023
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19:27 16.04.2023 (обновлено: 19:29 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/mossad-1865691180.html
Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле
Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле - РИА Новости, 16.04.2023
Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки "Моссад" полностью ему подконтрольна, несмотря на публикации в СМИ о том, что ее... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:27
2023-04-16T19:29
утечка материалов пентагона
министерство обороны сша
моссад
биньямин нетаньяху
израиль
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки "Моссад" полностью ему подконтрольна, несмотря на публикации в СМИ о том, что ее руководство якобы поощряет антиправительственные протесты. В интервью телеканалу NBC он опроверг сообщения, появившиеся на основе утечки секретных материалов Пентагона. По словам Нетаньяху, речь на самом деле идет только о том, что юридический советник "Моссада" вынес заключение о допустимости участие младших офицеров разведслужбы в протестах, которые идут в Израиле против проекта судебной реформы. "Правда в том, что юридический советник "Моссада" заявил, что, в соответствии с израильским законодательством, младшие сотрудники "Моссада" могут участвовать в демонстрациях, не старшие сотрудники. Это, я думаю, и стало причиной недопонимания", - сказал премьер-министр. "Нет, я считаю, что "Моссад", армия, службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как главой правительства над обеспечением безопасности страны. И у них это отлично получается", - добавил Нетаньяху. Проект преобразований, усиливающих зависимость израильских судов от исполнительной и законодательной ветвей власти, спровоцировал многотысячные демонстрации протеста по всему Израиля и публичную критику своего главного ближневосточного союзника со стороны США. Нетаньяху отложил реформу в интересах более широкого общественного консенсуса и назвал заявления из Белого дома "разногласиями между друзьями", а президента Джо Байдена – большим другом Израиля.
https://ria.ru/20230410/utechka-1864175947.html
https://ria.ru/20191213/1562209703.html
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утечка материалов пентагона, министерство обороны сша, моссад, биньямин нетаньяху, израиль, в мире, сша, джо байден, протесты против судебной реформы в израиле
Утечка материалов Пентагона, Министерство обороны США, Моссад, Биньямин Нетаньяху, Израиль, В мире, США, Джо Байден, Протесты против судебной реформы в Израиле
Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле

Нетаньяху опроверг данные о поощрении "Моссадом" антиправительственных протестов в Израиле

© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты рядом с баннером с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
Демонстранты рядом с баннером с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты рядом с баннером с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки "Моссад" полностью ему подконтрольна, несмотря на публикации в СМИ о том, что ее руководство якобы поощряет антиправительственные протесты.
В интервью телеканалу NBC он опроверг сообщения, появившиеся на основе утечки секретных материалов Пентагона. По словам Нетаньяху, речь на самом деле идет только о том, что юридический советник "Моссада" вынес заключение о допустимости участие младших офицеров разведслужбы в протестах, которые идут в Израиле против проекта судебной реформы.
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"Правда в том, что юридический советник "Моссада" заявил, что, в соответствии с израильским законодательством, младшие сотрудники "Моссада" могут участвовать в демонстрациях, не старшие сотрудники. Это, я думаю, и стало причиной недопонимания", - сказал премьер-министр.
"Нет, я считаю, что "Моссад", армия, службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как главой правительства над обеспечением безопасности страны. И у них это отлично получается", - добавил Нетаньяху.
Проект преобразований, усиливающих зависимость израильских судов от исполнительной и законодательной ветвей власти, спровоцировал многотысячные демонстрации протеста по всему Израиля и публичную критику своего главного ближневосточного союзника со стороны США. Нетаньяху отложил реформу в интересах более широкого общественного консенсуса и назвал заявления из Белого дома "разногласиями между друзьями", а президента Джо Байдена – большим другом Израиля.
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13 декабря 2019, 02:46
 
Утечка материалов ПентагонаМинистерство обороны СШАМоссадБиньямин НетаньяхуИзраильВ миреСШАДжо БайденПротесты против судебной реформы в Израиле
 
 
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