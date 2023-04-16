Нетаньяху опроверг сообщения о поощрении "Моссадом" протестов в Израиле
Нетаньяху опроверг данные о поощрении "Моссадом" антиправительственных протестов в Израиле
© AP Photo / Oded BaliltyДемонстранты рядом с баннером с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
© AP Photo / Oded Balilty
Демонстранты рядом с баннером с изображением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки "Моссад" полностью ему подконтрольна, несмотря на публикации в СМИ о том, что ее руководство якобы поощряет антиправительственные протесты.
В интервью телеканалу NBC он опроверг сообщения, появившиеся на основе утечки секретных материалов Пентагона. По словам Нетаньяху, речь на самом деле идет только о том, что юридический советник "Моссада" вынес заключение о допустимости участие младших офицеров разведслужбы в протестах, которые идут в Израиле против проекта судебной реформы.
"Правда в том, что юридический советник "Моссада" заявил, что, в соответствии с израильским законодательством, младшие сотрудники "Моссада" могут участвовать в демонстрациях, не старшие сотрудники. Это, я думаю, и стало причиной недопонимания", - сказал премьер-министр.
"Нет, я считаю, что "Моссад", армия, службы внутренней безопасности работают рука об руку со мной как главой правительства над обеспечением безопасности страны. И у них это отлично получается", - добавил Нетаньяху.
Проект преобразований, усиливающих зависимость израильских судов от исполнительной и законодательной ветвей власти, спровоцировал многотысячные демонстрации протеста по всему Израиля и публичную критику своего главного ближневосточного союзника со стороны США. Нетаньяху отложил реформу в интересах более широкого общественного консенсуса и назвал заявления из Белого дома "разногласиями между друзьями", а президента Джо Байдена – большим другом Израиля.