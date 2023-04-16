Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов
© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
Щербинский лифтостроительный завод
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) по итогам 80 лет своей деятельности изготовил 235 тысяч лифтов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"На данный момент мощности завода, отмечающего в воскресенье 80-летний юбилей, позволяют ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции для жилых, производственных и социальных объектов. По статистике, каждый четвертый лифт в стране выпущен на ЩЛЗ. Таких показателей удалось добиться, в том числе, благодаря поддержке города – в 2019 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства компания может направить на развитие производства и расширение ассортимента", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
7 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
6 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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В 2019 году с вхождением завода в состав группы ДОМ.РФ на предприятии началась глубокая модернизация, которая завершится к 2025 году.
"После модернизации производственная мощность ЩЛЗ вырастет на 30% при серьезном увеличении эффективности труда. Одновременно мы нацелены на импортозамещение компонентов высокого уровня – необходимые для этого НИОКР находятся в активной стадии реализации", – сказал генеральный директор компании Валентин Чернобаев.
Сегодня завод выпускает современные лифты, оборудованные смарт-системами, обеспечивающими дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов, позволяющими управлять лифтом со смартфона или показывающими справочную и рекламную информацию на встроенном зеркальном дисплее. В 2022 году здесь запустили серийное производство лифтов для высотных зданий со скоростью до 2,5 метра в секунду.