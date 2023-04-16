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Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов - РИА Новости, 16.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:49 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/lifty-1865639577.html
Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов
Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов - РИА Новости, 16.04.2023
Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) по итогам 80 лет своей деятельности изготовил 235 тысяч лифтов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T11:49
2023-04-16T11:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
россия
владислав овчинский
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) по итогам 80 лет своей деятельности изготовил 235 тысяч лифтов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."На данный момент мощности завода, отмечающего в воскресенье 80-летний юбилей, позволяют ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции для жилых, производственных и социальных объектов. По статистике, каждый четвертый лифт в стране выпущен на ЩЛЗ. Таких показателей удалось добиться, в том числе, благодаря поддержке города – в 2019 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства компания может направить на развитие производства и расширение ассортимента", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.В 2019 году с вхождением завода в состав группы ДОМ.РФ на предприятии началась глубокая модернизация, которая завершится к 2025 году. "После модернизации производственная мощность ЩЛЗ вырастет на 30% при серьезном увеличении эффективности труда. Одновременно мы нацелены на импортозамещение компонентов высокого уровня – необходимые для этого НИОКР находятся в активной стадии реализации", – сказал генеральный директор компании Валентин Чернобаев.Сегодня завод выпускает современные лифты, оборудованные смарт-системами, обеспечивающими дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов, позволяющими управлять лифтом со смартфона или показывающими справочную и рекламную информацию на встроенном зеркальном дисплее. В 2022 году здесь запустили серийное производство лифтов для высотных зданий со скоростью до 2,5 метра в секунду.
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экономика, россия, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Россия, Владислав Овчинский

Овчинский: ЩЛЗ за 80 лет работы изготовил 235 тысяч лифтов

© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Щербинский лифтостроительный завод
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) по итогам 80 лет своей деятельности изготовил 235 тысяч лифтов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"На данный момент мощности завода, отмечающего в воскресенье 80-летний юбилей, позволяют ежегодно выпускать до 12 тысяч единиц продукции для жилых, производственных и социальных объектов. По статистике, каждый четвертый лифт в стране выпущен на ЩЛЗ. Таких показателей удалось добиться, в том числе, благодаря поддержке города – в 2019 году заводу присвоили статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы. Сэкономленные средства компания может направить на развитие производства и расширение ассортимента", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 7
© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 7
© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППЩербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
7 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
6 из 7
Щербинский лифтостроительный завод
© Фото : пресс-служба ДИПП
7 из 7
В 2019 году с вхождением завода в состав группы ДОМ.РФ на предприятии началась глубокая модернизация, которая завершится к 2025 году.
"После модернизации производственная мощность ЩЛЗ вырастет на 30% при серьезном увеличении эффективности труда. Одновременно мы нацелены на импортозамещение компонентов высокого уровня – необходимые для этого НИОКР находятся в активной стадии реализации", – сказал генеральный директор компании Валентин Чернобаев.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров
14 апреля, 15:37
Сегодня завод выпускает современные лифты, оборудованные смарт-системами, обеспечивающими дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов, позволяющими управлять лифтом со смартфона или показывающими справочную и рекламную информацию на встроенном зеркальном дисплее. В 2022 году здесь запустили серийное производство лифтов для высотных зданий со скоростью до 2,5 метра в секунду.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаРоссияВладислав Овчинский
 
 
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