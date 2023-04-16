https://ria.ru/20230416/lavrov-1865666368.html
Лавров посетит страны Латинской Америки
Лавров посетит страны Латинской Америки - РИА Новости, 16.04.2023
Лавров посетит страны Латинской Америки
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T16:14
2023-04-16T16:14
2023-04-16T16:57
в мире
бразилия
венесуэла
никарагуа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
политика
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.Поездка пройдёт с 17 по 21 апреля."Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД", - сообщил МИД РФ.Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах."В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН", - добавили в министерстве.Там подчеркнули, что Латинская Америка – "это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне".Министерство также опубликовало в своём телеграмм-канале видео из самолёта Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов пасхальными яйцами.
https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html
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В мире, Бразилия, Венесуэла, Никарагуа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Политика, Россия, ООН
Лавров посетит страны Латинской Америки
Глава МИД России Лавров с 17 по 21 апреля посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу