https://ria.ru/20230416/lavrov-1865666368.html

Лавров посетит страны Латинской Америки

Лавров посетит страны Латинской Америки - РИА Новости, 16.04.2023

Лавров посетит страны Латинской Америки

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T16:14

2023-04-16T16:14

2023-04-16T16:57

в мире

бразилия

венесуэла

никарагуа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

политика

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит поездку в ряд стран Латинской Америки, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.Поездка пройдёт с 17 по 21 апреля."Главу российского внешнеполитического ведомства ждет насыщенная программа, включающая прием у высшего руководства этих государств и переговоры с главами МИД", - сообщил МИД РФ.Российский министр летит в регион с конкретной повесткой дня, нацеленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной, культурной и иных сферах."В центр переговоров планируем ставить вопросы укрепления международно-правовых основ современного мира, несущей конструкцией которого является Устав ООН", - добавили в министерстве.Там подчеркнули, что Латинская Америка – "это дружественный регион, один из центров формирования многополярного мира, с которым Россия намерена поддерживать динамичный диалог, развивать конструктивное сотрудничество, не подверженное какому-либо диктату извне".Министерство также опубликовало в своём телеграмм-канале видео из самолёта Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов пасхальными яйцами.

https://ria.ru/20230330/vts-1861843266.html

https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, венесуэла, никарагуа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, политика, россия, оон