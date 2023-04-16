https://ria.ru/20230416/klimat-1865649805.html

G7 увеличит финансирование мер в области климата

G7 увеличит финансирование мер в области климата - РИА Новости, 16.04.2023

G7 увеличит финансирование мер в области климата

Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь заявили о своем намерении достичь цели финансирования мер по борьбе с изменениями климата в... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T13:21

2023-04-16T13:21

2023-04-16T13:21

в мире

саппоро

хоккайдо

япония

магатэ

оон

g7

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Министры по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 вновь заявили о своем намерении достичь цели финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере 100 миллиардов долларов в год в текущем 2023 году. "Для покрытия инвестиционной разницы, необходимой для удержания роста средней температуры на отметке в 1,5 градуса Цельсия и защиты находящихся под угрозой от изменения климата, требуются срочные и новаторские изменения. Мы подтверждаем свою приверженность цели развитых стран по привлечению общего финансирования мер по борьбе с изменениями климата в размере 100 миллиардов долларов ежегодно до 2025 года", - отмечается в совместном заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи в японском Саппоро. В документе также говорится о намерении "взаимодействовать с другими развитыми странами для полного достижения этой цели в 2023 году. Кроме того, министры "семерки" отметили важность зеленого климатического фонда и создания условий для получения бедными и самыми уязвимыми странами доступа к финансам для борьбы с изменениями климата. Двухдневная встреча министров по климату, энергетике и окружающей среде стран G7 завершилась в воскресенье, 16 апреля. Она проходила в городе Саппоро на самом северном японском острове Хоккайдо и стала первой в череде министерских встреч G7 под председательством Японии. Кроме министров стран-членов "большой семерки" на встречу также были приглашены представители Индии, председательствующей в АСЕАН Индонезии и ОАЭ, председательствующих на 28-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28). Также были приглашены представители Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Организации экономического сотрудничества и развития, МАГАТЭ, Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии, Международного союза охраны природы и природных ресурсов и Международного делового совета по устойчивому развитию.

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

https://ria.ru/20230325/klimat-1860608388.html

саппоро

хоккайдо

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, саппоро, хоккайдо, япония, магатэ, оон, g7