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СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 16.04.2023
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18:17 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/gumkoridory-1865682015.html
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры - РИА Новости, 16.04.2023
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры
Силы быстрого реагирования (СБР) страны согласились на открытие гуманитарных коридоров на четыре часа, что на один час больше, чем до этого заявила... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:17
2023-04-16T18:17
в мире
судан
хартум (город)
оон
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) страны согласились на открытие гуманитарных коридоров на четыре часа, что на один час больше, чем до этого заявила противостоящая им армия. Ранее суданская армия заявила, что согласна с предложением ООН по открытию в воскресенье коридоров для гуманитарных случаев на 3 часа, начиная с 16.00 (17.00 мск). "Силы быстрого реагирования оповещают уважаемых граждан, что в рамках просьбы ООН и стремления сил облегчить жизнь людей, они позволят открыть безопасные коридоры для гуманитарных случаев граждан, начиная с настоящего времени, продолжительностью четыре часа", - говорится в сообщении. Обе противостоящие в Судане стороны в своих заявлениях отметили, что оставляют за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865579010.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html
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в мире, судан, хартум (город), оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), ООН, Столкновения в Хартуме
СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры

СБР вслед за армией Судана согласились открыть гуманитарные коридоры на четыре часа

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования (СБР) страны согласились на открытие гуманитарных коридоров на четыре часа, что на один час больше, чем до этого заявила противостоящая им армия.
Ранее суданская армия заявила, что согласна с предложением ООН по открытию в воскресенье коридоров для гуманитарных случаев на 3 часа, начиная с 16.00 (17.00 мск).
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"Силы быстрого реагирования оповещают уважаемых граждан, что в рамках просьбы ООН и стремления сил облегчить жизнь людей, они позволят открыть безопасные коридоры для гуманитарных случаев граждан, начиная с настоящего времени, продолжительностью четыре часа", - говорится в сообщении.
Обе противостоящие в Судане стороны в своих заявлениях отметили, что оставляют за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий.
В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в городе Мероэ на севере страны. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности, и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что силы СБР напали на них первыми. Армия и служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.
В настоящий момент боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций.
Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
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