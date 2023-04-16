https://ria.ru/20230416/golos-1865626212.html
Эксперты рассказали о том, как сохранить юный голос на долгие годы
Эксперты рассказали о том, как сохранить юный голос на долгие годы - РИА Новости, 16.04.2023
Эксперты рассказали о том, как сохранить юный голос на долгие годы
Юность голоса на долгие годы поможет сохранить режим дня, сон по 8-9 часов, натуральные продукты и отсутствие холодного шампанского, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T10:08
2023-04-16T10:08
2023-04-16T10:16
общество
россия
москва
ссср
виктор балашов
игорь кириллов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Юность голоса на долгие годы поможет сохранить режим дня, сон по 8-9 часов, натуральные продукты и отсутствие холодного шампанского, рассказали РИА Новости эксперты в преддверии Международного Дня голоса. Голоса могут быть похожи, но одинаковых тембров не бывает, считает профессор театрального института имени Б. Щукина, заслуженный работник культуры РФ Мария Оссовская. По ее словам, именно голос дает считывать состояние человека. "В вашем голосе слышно все - и ваша жизненная позиция, и ритм жизни и радость или, наоборот, недовольство делом, которым вы занимаетесь. Если ведете не активный образ жизни, занимаетесь не любимым делом - это сразу сказывается и на звучании. Для меня, например, голос сильнее музыкальных инструментов, хотя я очень люблю музыку и уважительно отношусь ко всем музыкальным инструментам, но точнее голоса, разнообразнее голоса нет ничего", - сказала Оссовская. Голосом можно лечить, он создает уникальную эмоциональную атмосферу, объясняет эксперт, и психологически воздействует на каждого по-своему, имея терапевтический эффект. Оссовская заявила, что найти свой голос одна из задач для многих людей различных профессий. Оссовская отметила, что фразы, которые говорят детям: "тише, не кричи, что скажут окружающие", влияют на психику ребенка и такие запреты имеют накопительный эффект, и во взрослом возрасте человек "как бы остается в некоем коконе". "Когда к нам приходят студенты, мало кто из них имеет свое настоящее звучание. Со временем, после специальных занятий техникой речи появляются прекрасные, сильные, сочные голоса", - рассказала профессор. Оссовская уверена, что голосом нужно умело пользоваться и беречь, а вот сырые яйца пьют только в кино. "На самом деле нужно просто следить за здоровьем. Мои рекомендации: если вы хотите долго сохранять свой голос, следите за здоровьем. Нужно четко знать, что такое правильное дыхание, но на словах это не объяснить, нужны, конечно же, практические занятия. Хотите сохранить голос, помните о нем - летом не стоит пить ледяные напитки, есть очень острую пищу, а в холодное время года берегите себя и не переохлаждайтесь", - посоветовала эксперт. С ней согласен советский, российский камерный и оперный певец, тенор Алексей Мартынов, по его мнению, чтобы голос был всегда юный нужно соблюдать режим сна и покупать натуральные продукты. Кроме того, он обратил внимание и на экологию. Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала, что в 70-е годы вела конкурс Чайковского и тогда нагрузка была большая, поэтому к вечеру ее голос сел, хотя предстояло ещё вести вечернюю программу. Тогда она зашла в аптеку и ей выдали пять коробочек гомеопатии, после приема этих таблеток голос восстановился, вспомнила диктор. "В те времена ещё не было замечательного средства - гомеовокс. Он хорошо помогает, я даже рекомендовала его нашим первым лицам, когда меня спрашивали. Я пользуюсь ещё вот чем, если чувствую, что голос сел, я дома начинаю гласные звуки пропевать от низкой ноты до высокой, прям до крика, во весь голос. Так поработаешь и тоже хорошо. Это упражнение действует замечательно", - указала Шатилова. Голос постареть не может, в этом уверена Шатилова. В пример она привела свой разговор с советским и российским диктором Виктором Балашовым. "Ему было 96 лет, он мне звонил сюда за город, моя невестка Алина подходила и говорила: "Анна Николаевна, вам звонил Балашов? Какой красивый голос". Не постарел голос… Мои коллеги с великолепными голосами, недавно их не стало, Балашов, Игорь Кириллов - это голоса эпохи. Сколько лет мы с Кирилловым все парады на Красной площади (вели - ред.), а "площадь" - сложный жанр, тут надо на всю площадь посылать звук, для этого нужно обладать голосом", - сказала Шатилова. С детства надо вслух громко читать стихи, тексты, прозу, и тогда голос становится красивее, объяснила диктор. Профессор Оссинская считает, что голос все-таки стареет, но бывает и так, что в 80, а то и в 90 лет некоторым певицам удавалось сохранить своё звучание, они продолжали звучать пронзительно и молодо, например, Изабелла Юрьева.
https://rsport.ria.ru/20230115/uprazhneniya-dlya-razvitiya-diktsii-i-golosa-dlya-vzroslykh-i-detey-1844995431.html
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РИА Новости
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общество, россия, москва, ссср, виктор балашов, игорь кириллов
Общество, Россия, Москва, СССР, Виктор Балашов, Игорь Кириллов
Эксперты рассказали о том, как сохранить юный голос на долгие годы
Эксперты: режим сна и отказ от холодного шампанского помогут сохранить юность голоса
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Юность голоса на долгие годы поможет сохранить режим дня, сон по 8-9 часов, натуральные продукты и отсутствие холодного шампанского, рассказали РИА Новости эксперты в преддверии Международного Дня голоса.
Голоса могут быть похожи, но одинаковых тембров не бывает, считает профессор театрального института имени Б. Щукина, заслуженный работник культуры РФ
Мария Оссовская. По ее словам, именно голос дает считывать состояние человека.
Упражнения для голоса и дикции: техники, которые научат красиво говорить
"В вашем голосе слышно все - и ваша жизненная позиция, и ритм жизни и радость или, наоборот, недовольство делом, которым вы занимаетесь. Если ведете не активный образ жизни, занимаетесь не любимым делом - это сразу сказывается и на звучании. Для меня, например, голос сильнее музыкальных инструментов, хотя я очень люблю музыку и уважительно отношусь ко всем музыкальным инструментам, но точнее голоса, разнообразнее голоса нет ничего", - сказала Оссовская.
Голосом можно лечить, он создает уникальную эмоциональную атмосферу, объясняет эксперт, и психологически воздействует на каждого по-своему, имея терапевтический эффект. Оссовская заявила, что найти свой голос одна из задач для многих людей различных профессий.
«
"Яркий и звонкий голос даёт понять, что у человека все хорошо, такие люди уверенны в себе, они знают, что делают, спокойный и умиротворённый голос смыкается с достоинством, с честью, а тихий робкий голос, например, говорит о том, что человек не уверен, чего-то не знает", - подчеркнула заслуженный работник культуры.
Оссовская отметила, что фразы, которые говорят детям: "тише, не кричи, что скажут окружающие", влияют на психику ребенка и такие запреты имеют накопительный эффект, и во взрослом возрасте человек "как бы остается в некоем коконе".
"Когда к нам приходят студенты, мало кто из них имеет свое настоящее звучание. Со временем, после специальных занятий техникой речи появляются прекрасные, сильные, сочные голоса", - рассказала профессор.
Оссовская уверена, что голосом нужно умело пользоваться и беречь, а вот сырые яйца пьют только в кино.
"На самом деле нужно просто следить за здоровьем. Мои рекомендации: если вы хотите долго сохранять свой голос, следите за здоровьем. Нужно четко знать, что такое правильное дыхание, но на словах это не объяснить, нужны, конечно же, практические занятия. Хотите сохранить голос, помните о нем - летом не стоит пить ледяные напитки, есть очень острую пищу, а в холодное время года берегите себя и не переохлаждайтесь", - посоветовала эксперт.
С ней согласен советский, российский камерный и оперный певец, тенор Алексей Мартынов
, по его мнению, чтобы голос был всегда юный нужно соблюдать режим сна и покупать натуральные продукты. Кроме того, он обратил внимание и на экологию.
«
"Экология ужасна и, естественно, она действует на голосовые связки, особенно зимой, когда посыпают (асфальт - ред.) солью, все люди это чувствуют. Вы пройдете километр по улице по центральной в Москве, и, кажется, что горло першит. Лекарств огромное количество… я с 70 года очень редко обращался к врачам. (Использовал - ред.) такие народные средства, как полоскание", - заявил Мартынов и добавил, что если после какого-нибудь шоу выпить холодное шампанское, то на следующий день невозможно будет работать из-за покраснения задней стенки гортани.
Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР
Анна Шатилова рассказала, что в 70-е годы вела конкурс Чайковского и тогда нагрузка была большая, поэтому к вечеру ее голос сел, хотя предстояло ещё вести вечернюю программу. Тогда она зашла в аптеку и ей выдали пять коробочек гомеопатии, после приема этих таблеток голос восстановился, вспомнила диктор.
"В те времена ещё не было замечательного средства - гомеовокс. Он хорошо помогает, я даже рекомендовала его нашим первым лицам, когда меня спрашивали. Я пользуюсь ещё вот чем, если чувствую, что голос сел, я дома начинаю гласные звуки пропевать от низкой ноты до высокой, прям до крика, во весь голос. Так поработаешь и тоже хорошо. Это упражнение действует замечательно", - указала Шатилова.
Голос постареть не может, в этом уверена Шатилова. В пример она привела свой разговор с советским и российским диктором Виктором Балашовым
.
"Ему было 96 лет, он мне звонил сюда за город, моя невестка Алина подходила и говорила: "Анна Николаевна, вам звонил Балашов? Какой красивый голос". Не постарел голос… Мои коллеги с великолепными голосами, недавно их не стало, Балашов, Игорь Кириллов
- это голоса эпохи. Сколько лет мы с Кирилловым все парады на Красной площади (вели - ред.), а "площадь" - сложный жанр, тут надо на всю площадь посылать звук, для этого нужно обладать голосом", - сказала Шатилова.
С детства надо вслух громко читать стихи, тексты, прозу, и тогда голос становится красивее, объяснила диктор.
Профессор Оссинская считает, что голос все-таки стареет, но бывает и так, что в 80, а то и в 90 лет некоторым певицам удавалось сохранить своё звучание, они продолжали звучать пронзительно и молодо, например, Изабелла Юрьева.
Врачи назвали факторы, оказывающие негативное влияние на голос человека