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В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги - РИА Новости, 16.04.2023
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01:37 16.04.2023 (обновлено: 05:16 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865602957.html
В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги
В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги - РИА Новости, 16.04.2023
В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги
В ряде французских городов люди вышли на улицы в знак протеста против принятой накануне пенсионной реформы, часть акций сопровождалась стычками протестующих с... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:37
2023-04-16T05:16
франция
париж
лион
эммануэль макрон
в мире
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. В ряде французских городов люди вышли на улицы в знак протеста против принятой накануне пенсионной реформы, часть акций сопровождалась стычками протестующих с полицией, передает телеканал BFMTV.Спонтанные несанкционированные акции протеста прошли, в том числе, в Париже, Ренне, Лионе и Лилле.В бретонском Ренне, где накануне протестующие подожгли дверь полицейского участка и напали на церковь, люди вышли на улицы во второй половине дня на несанкционированную акцию по призыву, распространенному в социальных сетях. Протестующие разбивали витрины магазинов и подожгли несколько машин. Вмешалась полиция, протестующе начали забрасывать ее камнями и стеклянными бутылками. Полиция была вынуждена разогнать участников акции с помощью водометов и слезоточивого газа. Одиннадцать человек задержали.Мирная манифестация прошла в Лилле, где на акцию протеста, по данным радиостанции France Bleu, собрались порядка 300 человек.В Париже несколько десятков человек собрались на акции напротив мэрии города и в районе Шатле, они прошли без происшествий, однако в 19 и 20 округах города специальные наряды полиции DRAV-M начали разгонять собравшихся.В Лионе участников акции, начавшейся после наступления темноты, полиция вскоре разогнала с помощью слезоточивого газа.Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с Макроном, которую он предложил провести в предстоящий вторник. Первого мая они призвали устроить "исключительную и народную" протестную акцию.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html
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франция, париж, лион, эммануэль макрон, в мире
Франция, Париж, Лион, Эммануэль Макрон, В мире
В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги

BFMTV: в ряде французских городов прошли протесты против принятой пенсионной реформы

© AP Photo / Lewis JolyУчастники акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. В ряде французских городов люди вышли на улицы в знак протеста против принятой накануне пенсионной реформы, часть акций сопровождалась стычками протестующих с полицией, передает телеканал BFMTV.
Спонтанные несанкционированные акции протеста прошли, в том числе, в Париже, Ренне, Лионе и Лилле.
Митинг перед мэрией Парижа в знак протеста против принятой пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Профсоюзы не согласны на встречу с властями Франции по пенсионной реформе
14 апреля, 20:31
В бретонском Ренне, где накануне протестующие подожгли дверь полицейского участка и напали на церковь, люди вышли на улицы во второй половине дня на несанкционированную акцию по призыву, распространенному в социальных сетях. Протестующие разбивали витрины магазинов и подожгли несколько машин. Вмешалась полиция, протестующе начали забрасывать ее камнями и стеклянными бутылками. Полиция была вынуждена разогнать участников акции с помощью водометов и слезоточивого газа. Одиннадцать человек задержали.
Мирная манифестация прошла в Лилле, где на акцию протеста, по данным радиостанции France Bleu, собрались порядка 300 человек.
В Париже несколько десятков человек собрались на акции напротив мэрии города и в районе Шатле, они прошли без происшествий, однако в 19 и 20 округах города специальные наряды полиции DRAV-M начали разгонять собравшихся.
В Лионе участников акции, начавшейся после наступления темноты, полиция вскоре разогнала с помощью слезоточивого газа.
Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с Макроном, которую он предложил провести в предстоящий вторник. Первого мая они призвали устроить "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.
Участники акции протеста против пенсионной реформы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Протестующие против пенсионной реформы освистали премьера Франции
7 апреля, 15:55
 
ФранцияПарижЛионЭммануэль МакронВ мире
 
 
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