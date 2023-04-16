https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865602957.html

В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги

В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги - РИА Новости, 16.04.2023

В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги

В ряде французских городов люди вышли на улицы в знак протеста против принятой накануне пенсионной реформы, часть акций сопровождалась стычками протестующих с... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:37

2023-04-16T01:37

2023-04-16T05:16

франция

париж

лион

эммануэль макрон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865455274_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_46f9d7626e00de00a0dcbf40a60229bd.jpg

ПАРИЖ, 16 апр – РИА Новости. В ряде французских городов люди вышли на улицы в знак протеста против принятой накануне пенсионной реформы, часть акций сопровождалась стычками протестующих с полицией, передает телеканал BFMTV.Спонтанные несанкционированные акции протеста прошли, в том числе, в Париже, Ренне, Лионе и Лилле.В бретонском Ренне, где накануне протестующие подожгли дверь полицейского участка и напали на церковь, люди вышли на улицы во второй половине дня на несанкционированную акцию по призыву, распространенному в социальных сетях. Протестующие разбивали витрины магазинов и подожгли несколько машин. Вмешалась полиция, протестующе начали забрасывать ее камнями и стеклянными бутылками. Полиция была вынуждена разогнать участников акции с помощью водометов и слезоточивого газа. Одиннадцать человек задержали.Мирная манифестация прошла в Лилле, где на акцию протеста, по данным радиостанции France Bleu, собрались порядка 300 человек.В Париже несколько десятков человек собрались на акции напротив мэрии города и в районе Шатле, они прошли без происшествий, однако в 19 и 20 округах города специальные наряды полиции DRAV-M начали разгонять собравшихся.В Лионе участников акции, начавшейся после наступления темноты, полиция вскоре разогнала с помощью слезоточивого газа.Конституционный совет Франции в пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с Макроном, которую он предложил провести в предстоящий вторник. Первого мая они призвали устроить "исключительную и народную" протестную акцию.Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Основной причиной реформы правительство Франции называет нехватку бюджетных денег на финансирование выплат пенсионерам. По официальным данным, в этом году не хватает 13,5 миллиарда евро. Реформа же позволит к 2030 году накопить более 17 миллиардов евро на эти нужды.

https://ria.ru/20230414/reforma-1865461178.html

https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863795622.html

франция

париж

лион

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, лион, эммануэль макрон, в мире