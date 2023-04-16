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Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией - РИА Новости, 16.04.2023
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02:48 16.04.2023 (обновлено: 03:40 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/dsnv-1865605114.html
Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией
Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией - РИА Новости, 16.04.2023
Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией
США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T02:48
2023-04-16T03:40
россия
сша
ирак
скотт риттер
оон
нато
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет выработано новое соглашение, заявил в субботу бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как полагает бывший чиновник, сегодня многие ожидают, что правительство США "придет в чувство" и возобновит диалог с Россией по контролю над вооружениями. "Однако американское правительство сегодня отличается от того, которое у нас было в 1980-е годы", - отметил Риттер, пояснив, что масштабные гражданские протесты в США в тот период времени побудили власти пойти на диалог с Советским Союзом. По его мнению, сегодня проведению подобных переговоров с РФ мешает позиция бюрократических структур Вашингтона, которые Риттер назвал "глубинным государством". "Я опасаюсь, что через пять лет у нас не будет возможности провести такой же семинар. Почему? Потому что большей части из нас не будет в живых. Почему? Потому что случится ядерный конфликт. Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе. Русские столь разочарованы и обеспокоены политикой США, что в их политических кругах говорят о включении в доктрину страны превентивного ядерного удара", - заключил бывший инспектор ООН. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
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россия, сша, ирак, скотт риттер, оон, нато, владимир путин
Россия, США, Ирак, Скотт Риттер, ООН, НАТО, Владимир Путин
Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией

Экс-разведчик Риттер заявил об угрозе ядерной войны из-за отказа США от диалога с Россией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет выработано новое соглашение, заявил в субботу бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
«
"Сегодня мы оказались в ситуации, когда контроль над вооружениями почти что мертв. Как и в 1982 году, мы находимся в положении, когда США и Россия попросту не разговаривают друг с другом. Переговоры не ведутся. А последний из оставшихся элементов контроля над вооружениями – ДСНВ – должен истечь в феврале 2026 года. Если его не удастся заменить новым соглашением, это будет означать, что обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля", - сказал Риттер, выступая в рамках семинара на площадке Института Шиллера.
Как полагает бывший чиновник, сегодня многие ожидают, что правительство США "придет в чувство" и возобновит диалог с Россией по контролю над вооружениями. "Однако американское правительство сегодня отличается от того, которое у нас было в 1980-е годы", - отметил Риттер, пояснив, что масштабные гражданские протесты в США в тот период времени побудили власти пойти на диалог с Советским Союзом.
По его мнению, сегодня проведению подобных переговоров с РФ мешает позиция бюрократических структур Вашингтона, которые Риттер назвал "глубинным государством".
"Я опасаюсь, что через пять лет у нас не будет возможности провести такой же семинар. Почему? Потому что большей части из нас не будет в живых. Почему? Потому что случится ядерный конфликт. Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе. Русские столь разочарованы и обеспокоены политикой США, что в их политических кругах говорят о включении в доктрину страны превентивного ядерного удара", - заключил бывший инспектор ООН.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.
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