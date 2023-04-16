https://ria.ru/20230416/dsnv-1865605114.html

Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией

Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией - РИА Новости, 16.04.2023

Американский экс-разведчик предупредил об угрозе ядерной гонки с Россией

США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T02:48

2023-04-16T02:48

2023-04-16T03:40

россия

сша

ирак

скотт риттер

оон

нато

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США и Россия вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений без механизма контроля в случае, если на смену истекающему в 2026 году Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет выработано новое соглашение, заявил в субботу бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Как полагает бывший чиновник, сегодня многие ожидают, что правительство США "придет в чувство" и возобновит диалог с Россией по контролю над вооружениями. "Однако американское правительство сегодня отличается от того, которое у нас было в 1980-е годы", - отметил Риттер, пояснив, что масштабные гражданские протесты в США в тот период времени побудили власти пойти на диалог с Советским Союзом. По его мнению, сегодня проведению подобных переговоров с РФ мешает позиция бюрократических структур Вашингтона, которые Риттер назвал "глубинным государством". "Я опасаюсь, что через пять лет у нас не будет возможности провести такой же семинар. Почему? Потому что большей части из нас не будет в живых. Почему? Потому что случится ядерный конфликт. Мы находимся на краю ядерной бездны, которую сами же и создали. Ядерные вооружения развернуты и подкреплены доктринами о превентивном ударе. Русские столь разочарованы и обеспокоены политикой США, что в их политических кругах говорят о включении в доктрину страны превентивного ядерного удара", - заключил бывший инспектор ООН. Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости Рябков.

https://ria.ru/20230413/katastrofa-1865028538.html

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россия, сша, ирак, скотт риттер, оон, нато, владимир путин