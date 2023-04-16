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Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке - РИА Новости, 16.04.2023
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12:00 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/chukotka-1865640535.html
Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке
Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке - РИА Новости, 16.04.2023
Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке
Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где будет... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T12:00
2023-04-16T12:00
экономика
певек
россия
чукотка
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где будет построен морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. "В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)", - говорится в сообщении. Пропускная способность терминала составит около 2 миллионов тонн грузов в год. Три четверти этого объема придется на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год. В начале марта 2023 года правительство утвердило объем бюджетных инвестиций в строительство морского терминала у мыса Наглёйнын. В 2023-2026 годах они составят более 27,6 миллиарда рублей. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Освоение этой зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры.
https://ria.ru/20230416/kamchatka-1865629789.html
https://realty.ria.ru/20210405/pevek-1604257038.html
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экономика, певек, россия, чукотка, михаил мишустин
Экономика, Певек, Россия, Чукотка, Михаил Мишустин
Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке

В границы морского порта Певек на Чукотке вошли новые участки территории у мыса Наглейнын

© РИА Новости / Александр Гущин | Перейти в медиабанкУтро в порту Певек на Чаунской губе
Утро в порту Певек на Чаунской губе - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Александр Гущин
Перейти в медиабанк
Утро в порту Певек на Чаунской губе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где будет построен морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината, сообщила пресс-служба кабмина.
Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
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Вчера, 10:33
"В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)", - говорится в сообщении.
Пропускная способность терминала составит около 2 миллионов тонн грузов в год. Три четверти этого объема придется на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год.
«
"Появление нового морского терминала в порту Певек будет способствовать реализации инициативы социально-экономического развития страны "Круглогодичный Севморпуть" - увеличению суммарного объема грузоперевозок по СМП до 150 миллионов тонн к 2030 году", - отметили в кабмине.
В начале марта 2023 года правительство утвердило объем бюджетных инвестиций в строительство морского терминала у мыса Наглёйнын. В 2023-2026 годах они составят более 27,6 миллиарда рублей.
Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции.
Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Освоение этой зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры.
Вид на Морской порт города Певек - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
В порту Певека планируется построить новый терминал к 2026 году
5 апреля 2021, 11:33
 
ЭкономикаПевекРоссияЧукоткаМихаил Мишустин
 
 
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