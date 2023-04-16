https://ria.ru/20230416/chukotka-1865640535.html

Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке

Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке - РИА Новости, 16.04.2023

Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке

Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где будет... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:00

2023-04-16T12:00

2023-04-16T12:00

экономика

певек

россия

чукотка

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правительство расширило территорию морского порта Певек на Чукотке, в его границы вошли новые участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где будет построен морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. "В границы морского порта Певек в Чукотском автономном округе войдут дополнительные участки территории и акватории у мыса Наглёйнын, где планируется построить морской терминал для отгрузки продукции Баимского горно-обогатительного комбината (ГОК)", - говорится в сообщении. Пропускная способность терминала составит около 2 миллионов тонн грузов в год. Три четверти этого объема придется на медный концентрат из месторождения Песчанка, разработкой которого занимаются предприятия ГОК. Ввод терминала в эксплуатацию намечен на 2026 год. В начале марта 2023 года правительство утвердило объем бюджетных инвестиций в строительство морского терминала у мыса Наглёйнын. В 2023-2026 годах они составят более 27,6 миллиарда рублей. Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Протяженность пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5,6 тысячи километров. При этом он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки поставок продукции. Баимская золотомедная площадь - одно из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди с потенциалом создания масштабного низкозатратного производства на базе открытого рудника. Освоение этой зоны предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой инфраструктуры.

https://ria.ru/20230416/kamchatka-1865629789.html

https://realty.ria.ru/20210405/pevek-1604257038.html

певек

россия

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, певек, россия, чукотка, михаил мишустин