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В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
01:32 16.04.2023 (обновлено: 01:44 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html
В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения
В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения - РИА Новости, 16.04.2023
В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения
Пасхальные богослужения проходят в Луганске и Донецке, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир и за бойцов на фронте, передают корреспонденты... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:32
2023-04-16T01:44
религия
пасха
луганск
донецк
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ЛУГАНСК / ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в Луганске и Донецке, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир и за бойцов на фронте, передают корреспонденты РИА Новости. "В этот светлый праздник, конечно, мы молимся за мир, за наших близких, за наших бойцов. Чтобы все были живы. Чтобы мир пришел на нашу землю и в наши сердца", - сказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Наталья.Она рассказала, что пришла на службу с двумя маленькими детьми, муж сейчас на передовой. В этот храм пришло несколько сотен человек, люди шли целыми семьями. Многолюдно и на службе в Спасо-Преображенском соборе Донецке.
https://ria.ru/20230416/ogon-1865602480.html
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пасха, луганск, донецк
Религия, Пасха, Луганск, Донецк
В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения

В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения, прихожане молятся за мир и бойцов на фронте

© AFP 2023 / Odd AndersenПравославные христиане во время празднования Пасхи в Донецке
Православные христиане во время празднования Пасхи в Донецке - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / Odd Andersen
Православные христиане во время празднования Пасхи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК / ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в Луганске и Донецке, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир и за бойцов на фронте, передают корреспонденты РИА Новости.
"В этот светлый праздник, конечно, мы молимся за мир, за наших близких, за наших бойцов. Чтобы все были живы. Чтобы мир пришел на нашу землю и в наши сердца", - сказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Наталья.
Она рассказала, что пришла на службу с двумя маленькими детьми, муж сейчас на передовой.
В этот храм пришло несколько сотен человек, люди шли целыми семьями.
Многолюдно и на службе в Спасо-Преображенском соборе Донецке.
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