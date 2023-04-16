https://ria.ru/20230416/bogosluzhenie-1865602828.html

В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения

В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения - РИА Новости, 16.04.2023

В ЛНР и ДНР проходят Пасхальные богослужения

Пасхальные богослужения проходят в Луганске и Донецке, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир и за бойцов на фронте, передают корреспонденты... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:32

2023-04-16T01:32

2023-04-16T01:44

религия

пасха

луганск

донецк

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ЛУГАНСК / ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Пасхальные богослужения проходят в Луганске и Донецке, люди приходят в храмы освятить куличи, помолиться за мир и за бойцов на фронте, передают корреспонденты РИА Новости. "В этот светлый праздник, конечно, мы молимся за мир, за наших близких, за наших бойцов. Чтобы все были живы. Чтобы мир пришел на нашу землю и в наши сердца", - сказала РИА Новости прихожанка храма в честь иконы Божией Матери "Умиление" в центре Луганска Наталья.Она рассказала, что пришла на службу с двумя маленькими детьми, муж сейчас на передовой. В этот храм пришло несколько сотен человек, люди шли целыми семьями. Многолюдно и на службе в Спасо-Преображенском соборе Донецке.

https://ria.ru/20230416/ogon-1865602480.html

луганск

донецк

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пасха, луганск, донецк