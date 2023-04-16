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Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам - РИА Новости, 16.04.2023
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17:08 16.04.2023 (обновлено: 17:27 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html
Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам
Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам - РИА Новости, 16.04.2023
Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам
Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T17:08
2023-04-16T17:27
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.Согласно статье, выходцы из постсоветской республики, прибывающие в королевство, могут бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь со дня своего прибытия, но многие злоупотребляют этими социальными льготами и лгут о своем финансовом положении.Принимающие их в свои дома британцы заявили, что им приходится оплачивать проживание беженцев из своего кармана, так как их "гости" тратят выданные им правительством деньги на инъекции ботокса или покупку таких предметов роскоши, как смартфоны Apple или дорогие солнцезащитные очки.В публикации утверждается, что некоторые украинские беженцы видят конфликт с Россией как возможность наконец-то осуществить свою мечту — приехать в Великобританию или же, по сути дела, бесплатно получить деньги, а затем вернуться обратно на родину.Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.Британские правительственные чиновники отрицают, что подобная проблема широко распространена в Соединенном Королевстве, называя это единичными случаями, отметили в статье.
https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам

Daily Mail: жители Великобритании пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества

© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки в Варшаве
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.
Согласно статье, выходцы из постсоветской республики, прибывающие в королевство, могут бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь со дня своего прибытия, но многие злоупотребляют этими социальными льготами и лгут о своем финансовом положении.
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Принимающие их в свои дома британцы заявили, что им приходится оплачивать проживание беженцев из своего кармана, так как их "гости" тратят выданные им правительством деньги на инъекции ботокса или покупку таких предметов роскоши, как смартфоны Apple или дорогие солнцезащитные очки.
«

"Видимо, это самые необходимые вещи для возвращения в страну, охваченную вооруженными действиями", — пожаловался один из недовольных в закрытой группе в социальных сетях.

В публикации утверждается, что некоторые украинские беженцы видят конфликт с Россией как возможность наконец-то осуществить свою мечту — приехать в Великобританию или же, по сути дела, бесплатно получить деньги, а затем вернуться обратно на родину.
Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.
Британские правительственные чиновники отрицают, что подобная проблема широко распространена в Соединенном Королевстве, называя это единичными случаями, отметили в статье.
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