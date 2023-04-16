https://ria.ru/20230416/bezhentsy-1865674571.html

Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам

Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам - РИА Новости, 16.04.2023

Британцы выдвинули жесткое требование к украинским беженцам

Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T17:08

2023-04-16T17:08

2023-04-16T17:27

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев после того, как они стали жертвами их мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.Согласно статье, выходцы из постсоветской республики, прибывающие в королевство, могут бесплатно проживать в домах и получать денежную помощь со дня своего прибытия, но многие злоупотребляют этими социальными льготами и лгут о своем финансовом положении.Принимающие их в свои дома британцы заявили, что им приходится оплачивать проживание беженцев из своего кармана, так как их "гости" тратят выданные им правительством деньги на инъекции ботокса или покупку таких предметов роскоши, как смартфоны Apple или дорогие солнцезащитные очки.В публикации утверждается, что некоторые украинские беженцы видят конфликт с Россией как возможность наконец-то осуществить свою мечту — приехать в Великобританию или же, по сути дела, бесплатно получить деньги, а затем вернуться обратно на родину.Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.Британские правительственные чиновники отрицают, что подобная проблема широко распространена в Соединенном Королевстве, называя это единичными случаями, отметили в статье.

https://ria.ru/20230416/britaniya-1865652333.html

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