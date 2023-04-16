https://ria.ru/20230416/belorussiya-1865644181.html

Один из фигурантов дела сайта tut.by заявил, что его помиловали

Один из фигурантов дела сайта tut.by заявил, что его помиловали - РИА Новости, 16.04.2023

Один из фигурантов дела сайта tut.by заявил, что его помиловали

Один из фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты налогов компанией, которой принадлежал ранее популярный, но признанный экстремистским в Белоруссии... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T12:26

2023-04-16T12:26

2023-04-16T12:26

в мире

белоруссия

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МИНСК, 16 апр – РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты налогов компанией, которой принадлежал ранее популярный, но признанный экстремистским в Белоруссии информационный интернет-портала tut.by, Сергей Повалишев сообщил, что его и часть других фигурантов дела помиловали. "Каждая история имеет начало и конец. На днях в этой истории была поставлена точка - нас помиловали. Прошение было подано еще в конце декабря", - написал Повалишев в соцсети. Всего, как сообщают белорусские правозащитники в своих соцсетях, помиловано девять фигурантов дела. Новостной ресурс tut.by являлся одним из наиболее крупных и популярных в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после президентских выборов 2020 года протесты оппозиции. Ранее министерство информации Белоруссии заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в стране на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. Суд в Белоруссии признал экстремистскими медиа-ресурс tut.by и его аналоги в соцсетях и мессенджерах. В июне 2022 года решением суда компания "Тут бай медиа", которой принадлежал портал, был признано экстремистской организацией, а ее деятельность на территории страны запрещена, компания ликвидирована. В мае 2021 года пресс-служба комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сообщалось, что в частности компания необоснованно воспользовалась льготами, предоставляемыми резидентам Парка высоких технологий. Изначально были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела были заключены под стражу в рамках уголовного дела о неуплате налогов. СК Белоруссии также сообщал, что возбудил против ряда сотрудников компании "Тут бай Медиа" уголовное дело о разжигании вражды. Впоследствии большинству задержанных изменили меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО, но бывшие главный редактор Марина Золотова и гендиректор компании Людмила Чекина остались под стражей. В декабре прошлого года Генеральная прокуратура Белоруссии сообщила, что дела пяти сотрудников компании "Тут бай медиа" переданы в суд. Другие девять фигурантов дела, которым было инкриминировано пособничество в уклонении от уплаты налогов, полностью признали вину, возместили причиненный ущерб и заявили ходатайства в адрес президента Белоруссии об освобождении от уголовной ответственности, отметили тогда в прокуратуре. Минский городской суд в марте приговорил Золотову и Чекину к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет каждую. Три сотрудницы, которые ранее было отпущены из СИЗО под личное поручительство, в суд не явились и были объявлены в розыск. По данным правозащитников, они выехали из страны.

https://ria.ru/20230317/tut-1858624066.html

https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия