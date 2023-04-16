https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865654938.html
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов - РИА Новости, 16.04.2023
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:19
2023-04-16T14:19
2023-04-16T14:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России."В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, В мире, Украина
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов
Минобороны: российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов