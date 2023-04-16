Рейтинг@Mail.ru
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов - РИА Новости, 16.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 16.04.2023 (обновлено: 14:40 16.04.2023)
https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865654938.html
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов - РИА Новости, 16.04.2023
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T14:19
2023-04-16T14:40
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992439_0:290:2949:1949_1920x0_80_0_0_cca33fa67045da1519b5756767a5342c.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России."В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html
артемовск
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864992439_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e5b5e8baf4e06d4ac23b9fbe731f089d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, В мире, Украина
Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов

Минобороны: российская авиация в районе Артемовска за сутки совершила шесть вылетов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБои в центре Артёмовска
Бои в центре Артёмовска - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бои в центре Артёмовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России.
"В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи", - говорится в сообщении ведомства.
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Министр обороны Украины ответил на вопрос о потерях ВСУ
Вчера, 14:25
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала