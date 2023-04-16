https://ria.ru/20230416/artemovsk-1865654938.html

Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов

Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов - РИА Новости, 16.04.2023

Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть вылетов

Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T14:19

2023-04-16T14:19

2023-04-16T14:40

специальная военная операция на украине

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в мире

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российская авиация на Донецком направлении за сутки совершила шесть самолетовылетов, сообщили в Минобороны России."В течение суток авиацией в данном районе совершенно шесть самолетовылетов. Ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230416/zhertvy-1865655440.html

артемовск

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

артемовск, россия, в мире, украина