https://ria.ru/20230416/arkhierei-1865688503.html

Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх

Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх - РИА Новости, 16.04.2023

Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх

В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T19:13

2023-04-16T19:13

2023-04-16T19:13

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и всея Руси. По словам патриарха, архиереи сейчас стали ближе к своей пастве, к мирянам и к священникам. "В районных центрах у нас образованы епархии, о чем даже и подумать было невозможно. Вот почему сегодня мы наблюдаем реальное возрождение церковной жизни на местном уровне, который совсем еще недавно страдал от отсутствия внимания священноначалия", - отметил предстоятель РПЦ. Патриарх поблагодарил архиереев "церковной глубинки" за служение и напомнил всем иерархам об огромной ответственности их служения перед Богом и церковным народом.

https://ria.ru/20230415/obraschenie-1865562861.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия