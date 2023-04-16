https://ria.ru/20230416/arkhierei-1865688503.html
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх - РИА Новости, 16.04.2023
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх
В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:13
2023-04-16T19:13
2023-04-16T19:13
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865628051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fae6215eb73541bf9d059eabb9bd5367.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и всея Руси. По словам патриарха, архиереи сейчас стали ближе к своей пастве, к мирянам и к священникам. "В районных центрах у нас образованы епархии, о чем даже и подумать было невозможно. Вот почему сегодня мы наблюдаем реальное возрождение церковной жизни на местном уровне, который совсем еще недавно страдал от отсутствия внимания священноначалия", - отметил предстоятель РПЦ. Патриарх поблагодарил архиереев "церковной глубинки" за служение и напомнил всем иерархам об огромной ответственности их служения перед Богом и церковным народом.
https://ria.ru/20230415/obraschenie-1865562861.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865628051_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e2da728b1411e5adfca90cbebb3129a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх
Патриарх Кирилл: в РПЦ служат 400 архиереев, такого числа священноначалия никогда не было