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Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх - РИА Новости, 16.04.2023
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Религия
 
19:13 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/arkhierei-1865688503.html
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх - РИА Новости, 16.04.2023
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх
В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T19:13
2023-04-16T19:13
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и всея Руси. По словам патриарха, архиереи сейчас стали ближе к своей пастве, к мирянам и к священникам. "В районных центрах у нас образованы епархии, о чем даже и подумать было невозможно. Вот почему сегодня мы наблюдаем реальное возрождение церковной жизни на местном уровне, который совсем еще недавно страдал от отсутствия внимания священноначалия", - отметил предстоятель РПЦ. Патриарх поблагодарил архиереев "церковной глубинки" за служение и напомнил всем иерархам об огромной ответственности их служения перед Богом и церковным народом.
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
Число архиереев впервые за всю историю РПЦ достигло 400, заявил патриарх

Патриарх Кирилл: в РПЦ служат 400 архиереев, такого числа священноначалия никогда не было

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Русской православной церкви сегодня служат 400 архиереев, такого количества священноначалия не было никогда за всю ее историю, заявил патриарх Московский и всея Руси.
«
"Сегодня мы имеем около 400 архиереев. Такого большого количества (священноначалия) не было никогда за всю историю Русской церкви", – сказал патриарх после пасхальной великой вечерни в кафедральном соборном храме Христа Спасителя, прямую трансляцию вел телеканал "Спас".
По словам патриарха, архиереи сейчас стали ближе к своей пастве, к мирянам и к священникам.
"В районных центрах у нас образованы епархии, о чем даже и подумать было невозможно. Вот почему сегодня мы наблюдаем реальное возрождение церковной жизни на местном уровне, который совсем еще недавно страдал от отсутствия внимания священноначалия", - отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх поблагодарил архиереев "церковной глубинки" за служение и напомнил всем иерархам об огромной ответственности их служения перед Богом и церковным народом.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Патриарх Кирилл выступит с телеобращением перед пасхальной литургией
15 апреля, 17:31
 
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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