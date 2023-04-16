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США обсуждают возможности передачи Украине российских активов - РИА Новости, 16.04.2023
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18:37 16.04.2023
https://ria.ru/20230416/aktivy-1865683991.html
США обсуждают возможности передачи Украине российских активов
США обсуждают возможности передачи Украине российских активов - РИА Новости, 16.04.2023
США обсуждают возможности передачи Украине российских активов
США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T18:37
2023-04-16T18:37
россия
украина
сша
джанет йеллен
дмитрий песков
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов РФ, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN. По ее словам, США уже начали передавать Украине капиталы, конфискуемые у российских частных лиц, но пока не могут сделать того же с государственными активами, замороженными на Западе. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html
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россия, украина, сша, джанет йеллен, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, Украина, США, Джанет Йеллен, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
США обсуждают возможности передачи Украине российских активов

Йеллен: США обсуждают юридические возможности для передачи Украине российских активов

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов РФ, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN.
«
"Это ответственность, которую мировое сообщество ожидает, что Россия понесет. Мы обсуждаем это с нашими партнерами, но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами", - заявила она.
По ее словам, США уже начали передавать Украине капиталы, конфискуемые у российских частных лиц, но пока не могут сделать того же с государственными активами, замороженными на Западе.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный Исторический музей - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Кремле прокомментировали публикации Welt о возвращении российских активов
14 апреля, 13:02
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Die Welt: ЕС придется вернуть замороженные российские активы
13 апреля, 14:59
 
РоссияУкраинаСШАДжанет ЙелленДмитрий ПесковМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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