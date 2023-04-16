https://ria.ru/20230416/aktivy-1865683991.html

США обсуждают возможности передачи Украине российских активов

США обсуждают возможности передачи Украине российских активов - РИА Новости, 16.04.2023

США обсуждают возможности передачи Украине российских активов

США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T18:37

2023-04-16T18:37

2023-04-16T18:37

россия

украина

сша

джанет йеллен

дмитрий песков

мария захарова

евросоюз

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. США считают, что Россия должна заплатить за восстановление Украины, и обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов РФ, сообщила американский министр финансов Джанет Йеллен в интервью телеканалу CNN. По ее словам, США уже начали передавать Украине капиталы, конфискуемые у российских частных лиц, но пока не могут сделать того же с государственными активами, замороженными на Западе. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд санкций, в том числе сообщалось о заморозке активов на 21,5 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и организациям. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". По его словам, Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230414/aktivy-1865296654.html

https://ria.ru/20230413/evrokomissiya-1865067812.html

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украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, джанет йеллен, дмитрий песков, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии