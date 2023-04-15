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В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
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00:58 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:58
2023-04-15T00:58
в мире
артемовск
польша
украина
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP.Издание отметило, что 45-летнего наемника похоронили в пятницу в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. На церемонии присутствовали представители местных властей, а также делегация польской армии. На гроб поляка возложили украинский флаг. У Журека осталось четверо дней: три дочери и сын.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
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в мире, артемовск, польша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ

PAP: в Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ поляк Михал Журек

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP.
«

"В Бахмуте он получил тяжелое ранение в голову, умер 25 марта в больнице в Днепропетровске, за месяц до возвращения домой", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что 45-летнего наемника похоронили в пятницу в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. На церемонии присутствовали представители местных властей, а также делегация польской армии. На гроб поляка возложили украинский флаг. У Журека осталось четверо дней: три дочери и сын.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
Иностранные наемники - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
На Украине погибли два американских наемника, сообщили СМИ
12 апреля, 21:43
 
В миреАртемовскПольшаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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