https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html

В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ

В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023

В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ

В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T00:58

2023-04-15T00:58

2023-04-15T00:58

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артемовск

польша

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP.Издание отметило, что 45-летнего наемника похоронили в пятницу в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. На церемонии присутствовали представители местных властей, а также делегация польской армии. На гроб поляка возложили украинский флаг. У Журека осталось четверо дней: три дочери и сын.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html

артемовск

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, артемовск, польша, украина, вооруженные силы украины