https://ria.ru/20230415/zhurek-1865483639.html
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ - РИА Новости, 15.04.2023
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T00:58
2023-04-15T00:58
2023-04-15T00:58
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ Михал Журек, сообщило польское агентство PAP.Издание отметило, что 45-летнего наемника похоронили в пятницу в деревне Бралин в Кемпненском уезде Польши. На церемонии присутствовали представители местных властей, а также делегация польской армии. На гроб поляка возложили украинский флаг. У Журека осталось четверо дней: три дочери и сын.Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, польша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины
В Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ
PAP: в Артемовске погиб командир взвода интернационального легиона ВСУ поляк Михал Журек