https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865537901.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2 - РИА Новости, 15.04.2023
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:27
2023-04-15T14:27
2023-04-15T14:27
в мире
турция
адана (провинция)
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АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в турецкой провинции Адана, на юге страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 12.37 (совпадает с мск) в районе Саимбейли в Адане",- сообщило ведомство в Twitter. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230412/turtsiya-1864678981.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, адана (провинция)
В мире, Турция, Адана (провинция)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,2