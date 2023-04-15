Рейтинг@Mail.ru
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:21 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:21
2023-04-15T11:51
в мире
япония
фумио кисида
вакаяма (город)
тиба (город)
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg
ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался громкий звук взрыва, сообщило агентство Киодо. "Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", - цитирует агентство слова Кисиды. Глава правительства также подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, и отметил необходимость совместной работы всех вовлеченных. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета. Премьер-министра с места инцидента увели охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находился в здании главного управления полиции префектуры. Задержанный на месте ЧП мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. Позднее агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии сообщило, что Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, а еще два – в Тибе.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
япония
вакаяма (город)
тиба (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fc89461e9cd27f4276da2317977d4a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, фумио кисида, вакаяма (город), тиба (город), взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Япония, Фумио Кисида, Вакаяма (город), Тиба (город), Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом

Киодо: премьер Японии Кисида выступил в Вакаяме, несмотря на ЧП, и извинился перед людьми

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался громкий звук взрыва, сообщило агентство Киодо.
"Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", - цитирует агентство слова Кисиды.
Полиция у резиденции вице-президента Аргентины Кристины Киршнер после нападения на нее. 1 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Случаи покушений на первых лиц государств в 2001-2022 годах
2 сентября 2022, 10:41
Глава правительства также подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, и отметил необходимость совместной работы всех вовлеченных.
Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета.
Премьер-министра с места инцидента увели охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находился в здании главного управления полиции префектуры. Задержанный на месте ЧП мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.
Позднее агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии сообщило, что Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, а еще два – в Тибе.
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях
Вчера, 06:06
 
В миреЯпонияФумио КисидаВакаяма (город)Тиба (город)Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала