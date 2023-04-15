https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом - РИА Новости, 15.04.2023
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:21
2023-04-15T07:21
2023-04-15T11:51
в мире
япония
фумио кисида
вакаяма (город)
тиба (город)
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg
ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался громкий звук взрыва, сообщило агентство Киодо. "Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", - цитирует агентство слова Кисиды. Глава правительства также подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, и отметил необходимость совместной работы всех вовлеченных. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета. Премьер-министра с места инцидента увели охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находился в здании главного управления полиции префектуры. Задержанный на месте ЧП мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. Позднее агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии сообщило, что Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, а еще два – в Тибе.
https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html
https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html
япония
вакаяма (город)
тиба (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_1fc89461e9cd27f4276da2317977d4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фумио кисида, вакаяма (город), тиба (город), взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Япония, Фумио Кисида, Вакаяма (город), Тиба (город), Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом
Киодо: премьер Японии Кисида выступил в Вакаяме, несмотря на ЧП, и извинился перед людьми
ТОКИО, 15 апр – РИА Новости.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался громкий звук взрыва, сообщило агентство Киодо
.
"Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", - цитирует агентство слова Кисиды.
Случаи покушений на первых лиц государств в 2001-2022 годах
Глава правительства также подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, и отметил необходимость совместной работы всех вовлеченных.
Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета.
Премьер-министра с места инцидента увели охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находился в здании главного управления полиции префектуры. Задержанный на месте ЧП мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу.
Позднее агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии сообщило, что Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, а еще два – в Тибе
.
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях