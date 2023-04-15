https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865496683.html

Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом

Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом - РИА Новости, 15.04.2023

Премьер Японии извинился за инцидент со взрывом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:21

2023-04-15T07:21

2023-04-15T11:51

в мире

япония

фумио кисида

вакаяма (город)

тиба (город)

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149041/08/1490410893_0:224:2761:1777_1920x0_80_0_0_87acd30921b53ba4c295c1a03d23d851.jpg

ТОКИО, 15 апр – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл к железнодорожной станции Вакаяма и провел публичное выступление, несмотря на инцидент у порта города, где раздался громкий звук взрыва, сообщило агентство Киодо. "Я приношу свои извинения за доставленное беспокойство и неудобства, вызванные инцидентом", - цитирует агентство слова Кисиды. Глава правительства также подчеркнул, что страна проходит через важный этап местных выборов, и отметил необходимость совместной работы всех вовлеченных. Звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (5.30 мск) в японском городе Вакаяма. Произошло это вблизи места публичного выступления Кисиды после того, как он осмотрел рыболовецкий порт Саигасаки. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону "цилиндрический черный предмет", мужчину сразу же задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва и повалил дым. Предполагалась, что это могла быть сигнальная ракета. Премьер-министра с места инцидента увели охранники, он, как сообщалось, не пострадал и находился в здании главного управления полиции префектуры. Задержанный на месте ЧП мужчина арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу. Позднее агентство Киодо со ссылкой на источники в Либерально-демократической партии сообщило, что Кисида решил провести три публичных выступления в субботу, несмотря на произошедший инцидент: одно из них будет в Вакаяме, а еще два – в Тибе.

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

https://ria.ru/20230415/ucheniya-1865494056.html

япония

вакаяма (город)

тиба (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, фумио кисида, вакаяма (город), тиба (город), взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме