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Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:59
2023-04-15T13:59
2023-04-15T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.
угледар
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки