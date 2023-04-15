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Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/vostok-1865535342.html
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2023
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:59
2023-04-15T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.
угледар
донецкая народная республика
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министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Минобороны: группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УгледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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