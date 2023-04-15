https://ria.ru/20230415/vostok-1865535342.html

Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки - РИА Новости, 15.04.2023

Группировка "Восток" уничтожила до 30 украинских военных за сутки

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:59

2023-04-15T13:59

2023-04-15T13:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 30 украинских военных и три единицы техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пикап, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.

угледар

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика, вооруженные силы рф