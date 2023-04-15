https://ria.ru/20230415/vetnam-1865519839.html
В Москве с 17 по 23 апреля пройдет неделя Вьетнама
В Москве с 17 по 23 апреля пройдет неделя Вьетнама - РИА Новости, 15.04.2023
В Москве с 17 по 23 апреля пройдет неделя Вьетнама
Неделя Вьетнама: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам - ворота в Азию" пройдет в Москве с 17 по 23 апреля, мероприятие организовано в формате фестиваля и... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:43
2023-04-15T11:43
2023-04-15T11:43
москва
вьетнам
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Неделя Вьетнама: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам - ворота в Азию" пройдет в Москве с 17 по 23 апреля, мероприятие организовано в формате фестиваля и направлено на укрепление отношений двух стран, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "В Российском доме международного научно-технического сотрудничества с 17 по 23 апреля пройдет Неделя Вьетнама: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам - ворота в Азию". Мероприятие организовано в формате фестиваля и направлено на укрепление дружественных связей между Россией и Вьетнамом в сфере научно-технологического, образовательного и культурного сотрудничества", - говорится в сообщении. Отмечается, что все мероприятия недели разбиты по трем основным трекам - практико-ориентированному, научно-техническому и культурному. Научно-технический трек будет содержать целый ряд важнейших обсуждений и круглых столов в продолжение рабочего визита Чернышенко во Вьетнам. "Взаимодействуют наши страны по множеству направлений: от сферы образования до разведки и добычи нефти и газа. Успешно развиваются контакты в области образования и изучения культурного наследия. В качестве наглядного примера искренней взаимной симпатии наших народов в середине апреля в Москве пройдет Неделя Вьетнама", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он добавил, что сегодня в российских университетах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, на 2022/23 учебный год выделена одна из самых больших квот правительства России - 1000 мест для вьетнамских граждан. Подчеркивается, что в рамках Российско-вьетнамской межправительственной комиссии стороны договорились о разработке плана двустороннего сотрудничества до 2030 года и дали старт перспективным проектам в торгово-экономическом, научно-технологическом и гуманитарном направлениях. Неделя Вьетнама в Москве должна стать хорошим продолжением этой совместной работы. Чернышенко посетил Вьетнам 6-7 апреля с рабочим визитом и для участия в 24 заседании Российско-вьетнамской межправкомиссии.
https://ria.ru/20230407/issledovanie-1863791964.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, вьетнам, россия, дмитрий чернышенко
Москва, Вьетнам, Россия, Дмитрий Чернышенко
В Москве с 17 по 23 апреля пройдет неделя Вьетнама
Вице-премьер Чернышенко: в Москве с 17 по 23 апреля пройдет неделя Вьетнама
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Неделя Вьетнама: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам - ворота в Азию" пройдет в Москве с 17 по 23 апреля, мероприятие организовано в формате фестиваля и направлено на укрепление отношений двух стран, сообщила
пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"В Российском доме международного научно-технического сотрудничества с 17 по 23 апреля пройдет Неделя Вьетнама: "Грани Юго-Восточной Азии: Вьетнам - ворота в Азию". Мероприятие организовано в формате фестиваля и направлено на укрепление дружественных связей между Россией и Вьетнамом в сфере научно-технологического, образовательного и культурного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все мероприятия недели разбиты по трем основным трекам - практико-ориентированному, научно-техническому и культурному. Научно-технический трек будет содержать целый ряд важнейших обсуждений и круглых столов в продолжение рабочего визита Чернышенко во Вьетнам.
"Взаимодействуют наши страны по множеству направлений: от сферы образования до разведки и добычи нефти и газа. Успешно развиваются контакты в области образования и изучения культурного наследия. В качестве наглядного примера искренней взаимной симпатии наших народов в середине апреля в Москве пройдет Неделя Вьетнама", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.
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Он добавил, что сегодня в российских университетах обучается более трех тысяч граждан Вьетнама, на 2022/23 учебный год выделена одна из самых больших квот правительства России - 1000 мест для вьетнамских граждан.
Подчеркивается, что в рамках Российско-вьетнамской межправительственной комиссии стороны договорились о разработке плана двустороннего сотрудничества до 2030 года и дали старт перспективным проектам в торгово-экономическом, научно-технологическом и гуманитарном направлениях. Неделя Вьетнама в Москве должна стать хорошим продолжением этой совместной работы.
Чернышенко посетил Вьетнам 6-7 апреля с рабочим визитом и для участия в 24 заседании Российско-вьетнамской межправкомиссии.
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