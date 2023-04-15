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Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет - РИА Новости, 15.04.2023
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11:24 15.04.2023 (обновлено: 17:31 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/vaktsina-1865518046.html
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет - РИА Новости, 15.04.2023
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет
Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:24
2023-04-15T17:31
общество
александр гинцбург
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. "Гам-КОВИД-Вак-Д — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Дата государственной регистрации: 14.04.2023", — говорится в сообщении. Как следует из инструкции, вакцина показана детям от шести до 11 лет включительно. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день. Среди противопоказаний — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, уточняется в документе. В конце января, после того как Центр Гамалеи подал документы на регистрацию этого препарата, директор центра Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять. Это необходимо сделать, чтобы она давала защиту от новых штаммов, но ее необходимо сначала зарегистрировать, а потом обновить по ускоренной процедуре.
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html
https://ria.ru/20220305/vaktsinatsiya-1776640179.html
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общество, александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Общество, Александр Гинцбург, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19 для детей 6-11 лет

Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину для детей 6-11 лет, разработанную в Центре Гамалеи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинская сестра проводит вакцинацию
Медицинская сестра проводит вакцинацию - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра проводит вакцинацию. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину для профилактики коронавируса у детей от шести до 11 лет, разработанную специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
"Гам-КОВИД-Вак-Д — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2. Дата государственной регистрации: 14.04.2023", — говорится в сообщении.
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Гинцбург: состав детской вакцины против коронавируса пора поменять
31 января, 20:16
Как следует из инструкции, вакцина показана детям от шести до 11 лет включительно. Она вводится внутримышечно дважды с интервалом в 21 день.
Среди противопоказаний — гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят при нормализации температуры, уточняется в документе.
В конце января, после того как Центр Гамалеи подал документы на регистрацию этого препарата, директор центра Александр Гинцбург сообщал РИА Новости, что состав детской вакцины против коронавируса нужно будет менять. Это необходимо сделать, чтобы она давала защиту от новых штаммов, но ее необходимо сначала зарегистрировать, а потом обновить по ускоренной процедуре.
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ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение коронавируса
 
 
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