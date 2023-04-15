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Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали - РИА Новости, 15.04.2023
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06:52 15.04.2023 (обновлено: 11:51 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/vakayama-1865495115.html
Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали
Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали - РИА Новости, 15.04.2023
Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали
Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T06:52
2023-04-15T11:51
в мире
вакаяма (город)
япония
фумио кисида
взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы. О мотивах поступка пока ничего не известно. Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (05.30 мск) близ места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный объект, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва. В настоящее время премьер-министр, которого увели с места инцидента охранники, находится в здании главного управления полиции префектуры. Он не пострадал. Сообщений о пострадавших при инциденте также не поступало, на место направлены два пожарных расчета.
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в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме
В мире, Вакаяма (город), Япония, Фумио Кисида, Взрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали

Задержанный на месте ЧП в Вакаяме арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
О мотивах поступка пока ничего не известно.
Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (05.30 мск) близ места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма.
Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный объект, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва.
В настоящее время премьер-министр, которого увели с места инцидента охранники, находится в здании главного управления полиции префектуры. Он не пострадал.
Сообщений о пострадавших при инциденте также не поступало, на место направлены два пожарных расчета.
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В миреВакаяма (город)ЯпонияФумио КисидаВзрыв на месте выступления Кисиды в Вакаяме
 
 
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