https://ria.ru/20230415/vakayama-1865495115.html

Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали

Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали - РИА Новости, 15.04.2023

Задержанного на месте инцидента в японской Вакаяме арестовали

Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T06:52

2023-04-15T06:52

2023-04-15T11:51

в мире

вакаяма (город)

япония

фумио кисида

взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме

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ТОКИО, 15 апр - РИА Новости. Задержанный после инцидента в японском городе Вакаяма, где должен был выступить премьер-министр Фумио Кисида, арестован по подозрению в умышленном препятствии бизнесу, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы. О мотивах поступка пока ничего не известно. Ранее телеканал NHK сообщил, что громкий звук взрыва раздался около 11.30 по местному времени (05.30 мск) близ места публичного выступления Кисиды после того, как он завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма. Очевидцы рассказали телеканалу NHK, что молодой человек, когда появился премьер Японии, кинул в его сторону цилиндрический черный объект, после чего его задержали полицейские, а еще через несколько секунд раздался звук взрыва. В настоящее время премьер-министр, которого увели с места инцидента охранники, находится в здании главного управления полиции префектуры. Он не пострадал. Сообщений о пострадавших при инциденте также не поступало, на место направлены два пожарных расчета.

https://ria.ru/20220902/pokusheniya-1813924530.html

вакаяма (город)

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в мире, вакаяма (город), япония, фумио кисида, взрыв на месте выступления кисиды в вакаяме