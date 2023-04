https://ria.ru/20230415/utechka-1865522255.html

Союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с секретами, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Союзники США выразили беспокойство обращением Вашингтона с секретными документами после инцидента с утечкой материалов о состоянии украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "(Инцидент) нанес некоторый ущерб, поскольку вызывает сомнения относительно того, как (в США) защищают разведданные и как с ними обращаются", - заявил неназванный чиновник одной из европейских стран. Однако чиновник отметил, что его страна не готова отказаться от разведывательных связей с США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном. По словам бывшего военного офицера ЦРУ Мика Малроя, Вашингтону необходимо "гораздо лучше контролировать секретную информацию". В разведывательном альянсе Five Eyes ("Пять глаз", включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США) также выразили тревогу по поводу утечек, но заявили, что большую часть времени существующие меры контроля были эффективны. Неназванный чиновник альянса заявил, что партнеры США по Five Eyes стремятся к увеличению, а не сокращению обмена информацией с Вашингтоном. По его словам, партнеры хотят, чтобы США реже использовали пометку NOFORN, означающую запрет передачи того или иного материала иностранным спецслужбам. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".

2023

