https://ria.ru/20230415/utechka-1865522255.html
Союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с секретами, сообщили СМИ
Союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с секретами, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.04.2023
Союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с секретами, сообщили СМИ
Союзники США выразили беспокойство обращением Вашингтона с секретными документами после инцидента с утечкой материалов о состоянии украинских войск и планов США РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:10
2023-04-15T12:10
2023-04-15T12:10
в мире
россия
украина
сша
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Союзники США выразили беспокойство обращением Вашингтона с секретными документами после инцидента с утечкой материалов о состоянии украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. "(Инцидент) нанес некоторый ущерб, поскольку вызывает сомнения относительно того, как (в США) защищают разведданные и как с ними обращаются", - заявил неназванный чиновник одной из европейских стран. Однако чиновник отметил, что его страна не готова отказаться от разведывательных связей с США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном. По словам бывшего военного офицера ЦРУ Мика Малроя, Вашингтону необходимо "гораздо лучше контролировать секретную информацию". В разведывательном альянсе Five Eyes ("Пять глаз", включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США) также выразили тревогу по поводу утечек, но заявили, что большую часть времени существующие меры контроля были эффективны. Неназванный чиновник альянса заявил, что партнеры США по Five Eyes стремятся к увеличению, а не сокращению обмена информацией с Вашингтоном. По его словам, партнеры хотят, чтобы США реже использовали пометку NOFORN, означающую запрет передачи того или иного материала иностранным спецслужбам. В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт. По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва и Киев "должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html
https://ria.ru/20230414/utechki-1865285044.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, НАТО
Союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с секретами, сообщили СМИ
Washington Post: союзники США обеспокоены обращением Вашингтона с документами из-за утечки
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Союзники США выразили беспокойство обращением Вашингтона с секретными документами после инцидента с утечкой материалов о состоянии украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, пишет газета Washington Post
со ссылкой на источники.
"(Инцидент) нанес некоторый ущерб, поскольку вызывает сомнения относительно того, как (в США) защищают разведданные и как с ними обращаются", - заявил неназванный чиновник одной из европейских стран.
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
Однако чиновник отметил, что его страна не готова отказаться от разведывательных связей с США, подчеркнув важность сотрудничества с Вашингтоном.
По словам бывшего военного офицера ЦРУ Мика Малроя, Вашингтону необходимо "гораздо лучше контролировать секретную информацию".
В разведывательном альянсе Five Eyes ("Пять глаз", включает Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Великобританию и США) также выразили тревогу по поводу утечек, но заявили, что большую часть времени существующие меры контроля были эффективны. Неназванный чиновник альянса заявил, что партнеры США по Five Eyes стремятся к увеличению, а не сокращению обмена информацией с Вашингтоном. По его словам, партнеры хотят, чтобы США реже использовали пометку NOFORN, означающую запрет передачи того или иного материала иностранным спецслужбам.
В пятницу в суде Бостона предъявили обвинения младшему авиационному специалисту по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США 1 класса Джека Тейшейры. За "несанкционированное хранение и передачу информации о национальной обороне" ему грозит 10 лет тюрьмы, за "несанкционированное изъятие и хранение секретных документов или материалов" еще пять. Он останется под стражей до следующего заседания, назначенного на 19 апреля.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
По данным Washington Post, молодой человек начал публиковать секретные документы на сервере в Discord примерно в феврале 2022 года, в начале специальной военной операции РФ на Украине
. Тейшейра якобы считал "удручающим" конфликт на Украине и думал, что Москва
и Киев
"должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет".
Польша доверяет разведке США, даже несмотря на утечки, заявил Моравецкий