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Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях - РИА Новости, 15.04.2023
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06:06 15.04.2023
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Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях - РИА Новости, 15.04.2023
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях
Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) договорились регулярно проводить учения по... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T06:06
2023-04-15T06:06
в мире
япония
южная корея
сша
ким чен ын
оон
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СЕУЛ, 15 апр - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи, сообщило министерство обороны Южной Кореи. Делегациями на переговорах руководили заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам оборонной политики Хо Тхэ Гын, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и директор департамента по вопросам оборонной политики министерства обороны Японии Масуда Кадзуо. Сообщается, что стороны обсудили проблему Корейского полуострова и ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, договорились сдерживать ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи, усилить трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности для мира и стабильности в регионе. Представители оборонных ведомств трех стран "сильно осудили" неоднократные нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, и заявили, что международное сообщество должно целиком придерживаться этих резолюций. Они предупредили, что в случае проведения ядерного испытания КНДР встретит "сильный и решительный" ответ со стороны международного сообщества, но отметили, что в целом "путь к диалогу остается открытым" и призвали Пхеньян вернуться к переговорам. "Стороны договорились периодически проводить трехсторонние учения по противоракетной и противолодочной обороне для сдерживания ядерных и ракетных угроз КНДР и реагирования на них, а также возобновить учения по морскому перехвату и противодействию пиратам для более эффективного поддержания мира и стабильности в регионе ", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном министерством обороны. Сообщается также, что США поддержали дальнейшее укрепление военного сотрудничества между Южной Кореей и Японией, в том числе нормализацию договора об обмене военной информацией (GSOMIA). Стороны также проверили работу трехстороннего соглашения об обмене информацией о пусках ракет КНДР в режиме реального времени (TISA) ради его полноценного использования. Помимо прочего, представители трех стран подтвердили, что поддерживают Украину в конфликте с Россией и заявили, что действия РФ "подрывают структуру всего международного порядка". Это первое заседание DTT с 2020 года, после чего диалог не проводился из-за пандемии COVID-19 и напряженности в отношениях между Сеулом и Токио. Было решено, что следующая сессия диалога пройдет в Сеуле в 2024 году. Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.
https://ria.ru/20230415/yaponiya-1865493613.html
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в мире, япония, южная корея, сша, ким чен ын, оон
В мире, Япония, Южная Корея, США, Ким Чен Ын, ООН
Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных противоракетных учениях

Япония, США и Южная Корея договорились о регулярных учениях по противоракетной обороне

© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. Lewis
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии. Архивное фото
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СЕУЛ, 15 апр - РИА Новости. Южная Корея, США и Япония по итогам трехстороннего оборонного диалога на уровне заместителей министров обороны (DTT) договорились регулярно проводить учения по противоракетной и противолодочной обороне в целях противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи, сообщило министерство обороны Южной Кореи.
Делегациями на переговорах руководили заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам оборонной политики Хо Тхэ Гын, помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер и директор департамента по вопросам оборонной политики министерства обороны Японии Масуда Кадзуо.
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Сообщается, что стороны обсудили проблему Корейского полуострова и ситуацию с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, договорились сдерживать ядерную и ракетную угрозы Северной Кореи, усилить трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности для мира и стабильности в регионе.
Представители оборонных ведомств трех стран "сильно осудили" неоднократные нарушения КНДР резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, и заявили, что международное сообщество должно целиком придерживаться этих резолюций. Они предупредили, что в случае проведения ядерного испытания КНДР встретит "сильный и решительный" ответ со стороны международного сообщества, но отметили, что в целом "путь к диалогу остается открытым" и призвали Пхеньян вернуться к переговорам.
"Стороны договорились периодически проводить трехсторонние учения по противоракетной и противолодочной обороне для сдерживания ядерных и ракетных угроз КНДР и реагирования на них, а также возобновить учения по морскому перехвату и противодействию пиратам для более эффективного поддержания мира и стабильности в регионе ", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном министерством обороны.
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Американские бомбардировщики провели совместные учения с Японией
14 апреля, 21:54
Сообщается также, что США поддержали дальнейшее укрепление военного сотрудничества между Южной Кореей и Японией, в том числе нормализацию договора об обмене военной информацией (GSOMIA). Стороны также проверили работу трехстороннего соглашения об обмене информацией о пусках ракет КНДР в режиме реального времени (TISA) ради его полноценного использования.
Помимо прочего, представители трех стран подтвердили, что поддерживают Украину в конфликте с Россией и заявили, что действия РФ "подрывают структуру всего международного порядка".
Это первое заседание DTT с 2020 года, после чего диалог не проводился из-за пандемии COVID-19 и напряженности в отношениях между Сеулом и Токио. Было решено, что следующая сессия диалога пройдет в Сеуле в 2024 году.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытательным запуском.
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