https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним - РИА Новости, 15.04.2023
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:20
2023-04-15T16:20
2023-04-15T16:44
судан
столкновения в хартуме
в мире
хартум (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/27/1552572791_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_7435fd705671fb3dafe184d7b05e8b11.jpg
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС."Офицеры, сержанты и солдаты Сил быстрого реагирования должны присоединиться к вооруженным силам и воздержаться от того, чтобы не быть инструментом в этом бою, выполняя незаконные личные амбиции своего командования", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html
судан
хартум (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/27/1552572791_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_70dc7865f0c49bf62b26732c9ce45499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)
Судан, Столкновения в Хартуме, В мире, Хартум (город)
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
ВС Судана призвали солдат и офицеров Сил быстрого реагирования присоединиться к ним
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС.
"Офицеры, сержанты и солдаты Сил быстрого реагирования должны присоединиться к вооруженным силам и воздержаться от того, чтобы не быть инструментом в этом бою, выполняя незаконные личные амбиции своего командования", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана.
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум
. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.
До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования