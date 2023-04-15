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ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним - РИА Новости, 15.04.2023
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16:20 15.04.2023 (обновлено: 16:44 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним - РИА Новости, 15.04.2023
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним
Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:20
2023-04-15T16:44
судан
столкновения в хартуме
в мире
хартум (город)
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС."Офицеры, сержанты и солдаты Сил быстрого реагирования должны присоединиться к вооруженным силам и воздержаться от того, чтобы не быть инструментом в этом бою, выполняя незаконные личные амбиции своего командования", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html
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Дарья Буймова
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судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)
Судан, Столкновения в Хартуме, В мире, Хартум (город)
ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним

ВС Судана призвали солдат и офицеров Сил быстрого реагирования присоединиться к ним

© AP PhotoСуданские военные
Суданские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo
Суданские военные. Архивное фото
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС.
"Офицеры, сержанты и солдаты Сил быстрого реагирования должны присоединиться к вооруженным силам и воздержаться от того, чтобы не быть инструментом в этом бою, выполняя незаконные личные амбиции своего командования", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Вчера, 16:02
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.
До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Суданские военнослужащие сил быстрого реагирования в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования
Вчера, 14:24
 
СуданСтолкновения в ХартумеВ миреХартум (город)
 
 
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