https://ria.ru/20230415/sudan-1865553911.html

ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним

ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним - РИА Новости, 15.04.2023

ВС Судана призвали солдат и офицеров СБР присоединиться к ним

Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T16:20

2023-04-15T16:20

2023-04-15T16:44

судан

столкновения в хартуме

в мире

хартум (город)

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана призывают солдат и офицеров Сил быстрого реагирования (СБР) присоединиться к ВС."Офицеры, сержанты и солдаты Сил быстрого реагирования должны присоединиться к вооруженным силам и воздержаться от того, чтобы не быть инструментом в этом бою, выполняя незаконные личные амбиции своего командования", - сообщается в заявлении вооруженных сил Судана.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html

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хартум (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

судан, столкновения в хартуме, в мире, хартум (город)