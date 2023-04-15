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ЕС призвал стороны столкновений в Судане прекратить насилие - РИА Новости, 15.04.2023
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16:16 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/sudan-1865552780.html
ЕС призвал стороны столкновений в Судане прекратить насилие
ЕС призвал стороны столкновений в Судане прекратить насилие - РИА Новости, 15.04.2023
ЕС призвал стороны столкновений в Судане прекратить насилие
ЕС призывает все стороны в Судане прекратить насилие, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:16
2023-04-15T16:16
в мире
судан
хартум (город)
евросоюз
столкновения в хартуме
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Судане прекратить насилие, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель. По словам Борреля, весь персонал ЕС в стране "находится в безопасности". Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования. До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html
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в мире, судан, хартум (город), евросоюз, столкновения в хартуме, жозеп боррель
В мире, Судан, Хартум (город), Евросоюз, Столкновения в Хартуме, Жозеп Боррель
ЕС призвал стороны столкновений в Судане прекратить насилие

Боррель заявил, что ЕС призывает стороны столкновений в Судане прекратить насилие

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр - РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Судане прекратить насилие, заявил глава дипломатии союза Жозеп Боррель.
«
"Тревожные новости о столкновениях в Судане. ЕС призывает все силы немедленно прекратить насилие. Эскалация только усугубит ситуацию. Защита граждан является приоритетом", - написал он в Twitter.
По словам Борреля, весь персонал ЕС в стране "находится в безопасности".
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана в настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.
До этого Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия".
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Вчера, 16:02
Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В МИД России призвали стороны столкновений в Судане к прекращению огня
Вчера, 15:45
 
В миреСуданХартум (город)ЕвросоюзСтолкновения в ХартумеЖозеп Боррель
 
 
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