https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:55
2023-04-15T14:55
2023-04-15T17:55
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На всех площадках общегородского субботника организованы полевые кухни. В перерывах между работой горожане могут выпить горячего чая и подкрепиться гречневой или перловой кашей с тушенкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общегородском субботнике участвуют около полутора миллионов человек. Среди них школьники, студенты, специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активные горожане.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
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Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Полевые кухни организовали на всех площадках общегородского субботника в Москве