https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html

Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве

Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве - РИА Новости, 15.04.2023

Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве

Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T14:55

2023-04-15T14:55

2023-04-15T17:55

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На всех площадках общегородского субботника организованы полевые кухни. В перерывах между работой горожане могут выпить горячего чая и подкрепиться гречневой или перловой кашей с тушенкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общегородском субботнике участвуют около полутора миллионов человек. Среди них школьники, студенты, специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активные горожане.

https://ria.ru/20230414/subbotnik-1865048289.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва