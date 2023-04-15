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Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
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14:55 15.04.2023 (обновлено: 17:55 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/subbotnik-1865566464.html
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве - РИА Новости, 15.04.2023
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве
Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:55
2023-04-15T17:55
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общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "На всех площадках общегородского субботника организованы полевые кухни. В перерывах между работой горожане могут выпить горячего чая и подкрепиться гречневой или перловой кашей с тушенкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что в общегородском субботнике участвуют около полутора миллионов человек. Среди них школьники, студенты, специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активные горожане.
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общество, городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва
Полевые кухни организовали на площадках субботника в Москве

Полевые кухни организовали на всех площадках общегородского субботника в Москве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкОбщегородской субботник в Москве
Общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Общегородской субботник в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Полевые кухни организованы на всех площадках общегородского субботника в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На всех площадках общегородского субботника организованы полевые кухни. В перерывах между работой горожане могут выпить горячего чая и подкрепиться гречневой или перловой кашей с тушенкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в общегородском субботнике участвуют около полутора миллионов человек. Среди них школьники, студенты, специалисты Комплекса городского хозяйства, работники социальной сферы, промышленности, транспорта, строители и активные горожане.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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