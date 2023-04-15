https://ria.ru/20230415/stolknoveniya-1865514835.html

В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования - РИА Новости, 15.04.2023

В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

Звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана городе Хартуме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:05

2023-04-15T11:05

2023-04-15T13:00

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судан

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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана городе Хартуме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Мост между Хартумом и расположенным через реку городом Омдурманом блокирован. Движение машин остановлено. Также все рейсы отменил международный аэропорт Хартума.Силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения регулярной армии страны атаковали их базу в Хартуме."Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой Вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. Они (армия. — Прим. ред.) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения", — сообщается в заявлении командования.В СБР отметили, что связались с международными посредниками по урегулированию ситуации в Судане, а также влиятельными местными политиками.Некоторые арабские телеканалы, а также суданские социальные медиа в четверг распространили кадры прибытия в Хартум колонн военных автомобилей СБР на фоне начавшегося обострения между ними и суданской регулярной армией. Но, по данным информированных источников РИА Новости в суданской столице, сообщения о вводе СБР дополнительных сил не соответствуют действительности. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями — СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html

https://ria.ru/20220627/sudan-1798584610.html

https://ria.ru/20230312/sudan-1857311548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хартум (город), судан