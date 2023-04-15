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В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования - РИА Новости, 15.04.2023
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11:05 15.04.2023 (обновлено: 13:00 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/stolknoveniya-1865514835.html
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования - РИА Новости, 15.04.2023
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования
Звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана городе Хартуме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T11:05
2023-04-15T13:00
в мире
хартум (город)
судан
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана городе Хартуме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Мост между Хартумом и расположенным через реку городом Омдурманом блокирован. Движение машин остановлено. Также все рейсы отменил международный аэропорт Хартума.Силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения регулярной армии страны атаковали их базу в Хартуме."Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой Вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. Они (армия. — Прим. ред.) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения", — сообщается в заявлении командования.В СБР отметили, что связались с международными посредниками по урегулированию ситуации в Судане, а также влиятельными местными политиками.Некоторые арабские телеканалы, а также суданские социальные медиа в четверг распространили кадры прибытия в Хартум колонн военных автомобилей СБР на фоне начавшегося обострения между ними и суданской регулярной армией. Но, по данным информированных источников РИА Новости в суданской столице, сообщения о вводе СБР дополнительных сил не соответствуют действительности. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями — СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html
https://ria.ru/20220627/sudan-1798584610.html
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в мире, хартум (город), судан
В мире, Хартум (город), Судан
В Судане начались столкновения между армией и Силами быстрого реагирования

В Хартуме начались столкновения между армией Судана и Силами быстрого реагирования

© AP Photo / Hussein MallaПротест в Судане
Протест в Судане - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Протест в Судане. Архивное фото
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ХАРТУМ, 15 апр — РИА Новости. Звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в столице Судана городе Хартуме, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
«

"Звуки выстрелов слышны с места дислоцирования лагеря Сил быстрого реагирования в Хартуме", — сообщил он.

Мост между Хартумом и расположенным через реку городом Омдурманом блокирован. Движение машин остановлено. Также все рейсы отменил международный аэропорт Хартума.
Силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения регулярной армии страны атаковали их базу в Хартуме.
"Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой Вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. Они (армия. — Прим. ред.) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения", — сообщается в заявлении командования.
В СБР отметили, что связались с международными посредниками по урегулированию ситуации в Судане, а также влиятельными местными политиками.
Некоторые арабские телеканалы, а также суданские социальные медиа в четверг распространили кадры прибытия в Хартум колонн военных автомобилей СБР на фоне начавшегося обострения между ними и суданской регулярной армией. Но, по данным информированных источников РИА Новости в суданской столице, сообщения о вводе СБР дополнительных сил не соответствуют действительности.
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В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и некоторых других городах "незаконна и прошла без согласования и координации с Вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские Вооруженные силы отвели СБР определенное время, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
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По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями — СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.

В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Документ предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
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В миреХартум (город)Судан
 
 
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