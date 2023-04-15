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Спецоперация, 15 апреля: российские войска уничтожили три украинские ДРГ - РИА Новости, 15.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 15.04.2023 (обновлено: 22:28 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1865587031.html
Спецоперация, 15 апреля: российские войска уничтожили три украинские ДРГ
Спецоперация, 15 апреля: российские войска уничтожили три украинские ДРГ - РИА Новости, 15.04.2023
Спецоперация, 15 апреля: российские войска уничтожили три украинские ДРГ
ВС РФ на Купянском направлении уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы и сорвали две ротации войск, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:51
2023-04-15T22:28
специальная военная операция на украине
россия
артемовск
денис пушилин
в мире
донецкая народная республика
росэнергоатом
украинская православная церковь
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы и сорвали две ротации войск, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск. Памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыт в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ход операции Вооруженные силы РФ на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали две ротации войск, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, что за сутки российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS. Действия украинских войск Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в Артемовске как заградотряды, не давая отступать украинским мобилизованным, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", участвующий в штурме города. Он также рассказал, что Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации. Новые российские регионы "Росэнергоатом" впервые открыл два "атомкласса" в школе на территории новых регионов Российской Федерации, рассказала журналистам руководитель проекта блока стратегических коммуникаций АО "ЭО ЗАЭС" Наталья Ковальчук. Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. Памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыт в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ситуация на Украине Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 254 предприятий и организаций России и Белоруссии, а также против 438 физических лиц, среди которых известные российские спортсмены. Обстановка в Киево-Печерской лавре в Великую субботу спокойная, священники Украинской православной церкви провели божественную литургию, прихожане несут пасхи на освящение, пишет украинский телеканал 5.ua. Международная обстановка Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.
https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864720107.html
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артемовск
донецкая народная республика
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россия, артемовск, денис пушилин, в мире, донецкая народная республика, росэнергоатом, украинская православная церковь, украина, ян гагин, владимир зеленский, белоруссия, ринат ахметов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовск, Денис Пушилин, В мире, Донецкая Народная Республика, Росэнергоатом, Украинская православная церковь, Украина, Ян Гагин, Владимир Зеленский, Белоруссия, Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 15 апреля: российские войска уничтожили три украинские ДРГ

Спецоперация, 15 апреля: ВС России уничтожили три украинские ДРГ на Купянском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВС РФ на Купянском направлении уничтожили три украинских диверсионно-разведывательные группы и сорвали две ротации войск, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев. В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск.
Памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыт в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
12 апреля, 13:12

Ход операции

Вооруженные силы РФ на купянском направлении уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвали две ротации войск, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Дмитрий Шепелявцев.
Подразделения украинских войск разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома в Артемовске при отступлении для замедления продвижения российских войск, сообщили в субботу в Минобороны России. В ведомстве также рассказали, что за сутки российские системы ПВО сбили три украинских беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.

Действия украинских войск

Переброшенные в Артемовск пограничники с Западной Украины служат в Артемовске как заградотряды, не давая отступать украинским мобилизованным, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер", участвующий в штурме города.
Он также рассказал, что Киев оставляет большое количество тел погибших в Артемовске собственных солдат, не пытаясь договориться об их эвакуации.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика

Новые российские регионы

"Росэнергоатом" впервые открыл два "атомкласса" в школе на территории новых регионов Российской Федерации, рассказала журналистам руководитель проекта блока стратегических коммуникаций АО "ЭО ЗАЭС" Наталья Ковальчук.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов вряд ли может рассчитывать на компенсации от России, так как поддержал государственный переворот в Киеве в 2014 году и выделял деньги нацбатам, причастным к военным преступлениям, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Памятник российскому генерал-лейтенанту Роману Кутузову открыт в Мариуполе, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
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11 апреля, 11:44

Ситуация на Украине

Владимир Зеленский в субботу ввел санкции против 254 предприятий и организаций России и Белоруссии, а также против 438 физических лиц, среди которых известные российские спортсмены.
Обстановка в Киево-Печерской лавре в Великую субботу спокойная, священники Украинской православной церкви провели божественную литургию, прихожане несут пасхи на освящение, пишет украинский телеканал 5.ua.

Международная обстановка

Кабмин Польши уполномочил глав профильных ведомств временно запретить импорт зерна с Украины, говорится в сообщении правительства республики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАртемовскДенис ПушилинВ миреДонецкая Народная РеспубликаРосэнергоатомУкраинская православная церковьУкраинаЯн ГагинВладимир ЗеленскийБелоруссияРинат АхметовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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