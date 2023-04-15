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ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.04.2023
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13:54 15.04.2023 (обновлено: 14:00 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1865534750.html
ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.04.2023
ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:54
2023-04-15T14:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230415/kherson-1865534600.html
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россия
луганская народная республика
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безопасность, россия, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер"
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
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На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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