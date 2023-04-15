https://ria.ru/20230415/spetsoperatsiya-1865534750.html

ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 15.04.2023

ВСУ потеряли до ста военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:54

2023-04-15T13:54

2023-04-15T14:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 100 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Торское Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230415/kherson-1865534600.html

https://ria.ru/20230414/artemovsk-1865466635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, киев, вооруженные силы украины