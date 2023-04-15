https://ria.ru/20230415/snegopad-1865510626.html

В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада

В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада - РИА Новости, 15.04.2023

В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада

Последствия аномального снегопада устраняют в Барнауле, на дорогах работает более 40 снегоочистительных машин, сообщают в мэрии. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T10:22

2023-04-15T10:22

2023-04-15T10:22

барнаул

происшествия

алтайский край

погода

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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Последствия аномального снегопада устраняют в Барнауле, на дорогах работает более 40 снегоочистительных машин, сообщают в мэрии. "Дорожная служба Барнаула устраняет последствия непогоды. Ночью 15 апреля в Барнауле вновь выпал снег. Это аномальное для середины апреля явление, ведь несколько лет подряд к этому времени дорожники уже приступали к текущему ремонту дорог горячим асфальтобетоном", - говорится в сообщении. Как подчеркивается, ситуация осложнилась тем, что 80% техники переоборудовано для работы в летнем сезоне. "Днем 15 апреля на улицах города работают 108 дорожных рабочих и 43 единицы техники. Коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками прометают дороги и тротуары. Работы по борьбе с гололедными явлениями продолжаются", - отмечают в мэрии. Уточняется, что непогода продержится на Алтае до понедельника включительно. Синоптики прогнозируют снег и гололед.

https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html

барнаул

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

барнаул, происшествия, алтайский край, погода