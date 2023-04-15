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В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада - РИА Новости, 15.04.2023
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10:22 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/snegopad-1865510626.html
В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада
В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада - РИА Новости, 15.04.2023
В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада
Последствия аномального снегопада устраняют в Барнауле, на дорогах работает более 40 снегоочистительных машин, сообщают в мэрии. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T10:22
2023-04-15T10:22
барнаул
происшествия
алтайский край
погода
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Последствия аномального снегопада устраняют в Барнауле, на дорогах работает более 40 снегоочистительных машин, сообщают в мэрии. "Дорожная служба Барнаула устраняет последствия непогоды. Ночью 15 апреля в Барнауле вновь выпал снег. Это аномальное для середины апреля явление, ведь несколько лет подряд к этому времени дорожники уже приступали к текущему ремонту дорог горячим асфальтобетоном", - говорится в сообщении. Как подчеркивается, ситуация осложнилась тем, что 80% техники переоборудовано для работы в летнем сезоне. "Днем 15 апреля на улицах города работают 108 дорожных рабочих и 43 единицы техники. Коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками прометают дороги и тротуары. Работы по борьбе с гололедными явлениями продолжаются", - отмечают в мэрии. Уточняется, что непогода продержится на Алтае до понедельника включительно. Синоптики прогнозируют снег и гололед.
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барнаул, происшествия, алтайский край, погода
Барнаул, Происшествия, Алтайский край, Погода
В Барнауле устраняют последствия аномального снегопада

В Барнауле устраняют последствия снегопада, работает более 40 снегоочистительных машин

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗонт, покрытый снегом
Зонт, покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зонт, покрытый снегом. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 15 апр - РИА Новости. Последствия аномального снегопада устраняют в Барнауле, на дорогах работает более 40 снегоочистительных машин, сообщают в мэрии.
"Дорожная служба Барнаула устраняет последствия непогоды. Ночью 15 апреля в Барнауле вновь выпал снег. Это аномальное для середины апреля явление, ведь несколько лет подряд к этому времени дорожники уже приступали к текущему ремонту дорог горячим асфальтобетоном", - говорится в сообщении.
Как подчеркивается, ситуация осложнилась тем, что 80% техники переоборудовано для работы в летнем сезоне.
"Днем 15 апреля на улицах города работают 108 дорожных рабочих и 43 единицы техники. Коммунальные дорожные машины, тракторы со щетками прометают дороги и тротуары. Работы по борьбе с гололедными явлениями продолжаются", - отмечают в мэрии.
Уточняется, что непогода продержится на Алтае до понедельника включительно. Синоптики прогнозируют снег и гололед.
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