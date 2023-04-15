https://ria.ru/20230415/sklad-1865534391.html

Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска

Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска - РИА Новости, 15.04.2023

Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска

Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:50

2023-04-15T13:50

2023-04-15T13:53

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах", - говорится в сообщении."В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html

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Варвара Скокшина

славянск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире