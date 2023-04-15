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Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска - РИА Новости, 15.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 15.04.2023 (обновлено: 13:53 15.04.2023)
https://ria.ru/20230415/sklad-1865534391.html
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска - РИА Новости, 15.04.2023
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:50
2023-04-15T13:53
специальная военная операция на украине
славянск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах", - говорится в сообщении."В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
славянск
донецкая народная республика
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славянск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска

Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах", - говорится в сообщении.
"В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеСлавянскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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