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Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска - РИА Новости, 15.04.2023
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска
Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:50
2023-04-15T13:50
2023-04-15T13:53
специальная военная операция на украине
славянск
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия нанесли поражение 73 украинским артиллерийским подразделениям и уничтожили склад горюче-смазочных материалов аэромобильной бригады, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах", - говорится в сообщении."В районе города Славянск Донецкой народной республики уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230415/ukraina-1865507726.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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славянск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска
Минобороны: российские военные уничтожили украинский склад ГСМ в районе Славянска