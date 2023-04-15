https://ria.ru/20230415/selkhozproduktsiya-1865592849.html

Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня - РИА Новости, 15.04.2023

Польша запретила ввоз сельхозпродукции с Украины до 30 июня

Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня, соответствующее распоряжение министра развития и технологии страны опубликовано в... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T23:00

2023-04-15T23:00

2023-04-15T23:47

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ВАРШАВА, 15 апр — РИА Новости. Польша запретила импорт сельскохозяйственной продукции с Украины до 30 июня, соответствующее распоряжение министра развития и технологии страны опубликовано в "Законодательном вестнике".Речь идет о запрете на ввоз зерна, сахара, сухих кормов, семян, хмеля, льна и конопли, фруктов и овощей, продуктов из переработанных фруктов и овощей, вина, говядины и телятины. Кроме того, до 30 июня нельзя импортировать в Польшу молоко и молочные продукты, свинину, баранину и козлятину, яйца, мясо птицы, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, а также продукты пчеловодства.Распоряжение вступило в силу с момента публикации.Позднее аналогичный запрет на импорт зерна, масличных культур и ряда других сельхозпродуктов с Украины ввела Венгрия. Ограничения также продлятся до 30 июня 2023 года, до этого времени Будапешт ожидает от ЕС мер по поддержке европейских аграриев. Также в Венгрии рассчитывают на пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины.С начала февраля организации, объединяющие польских фермеров, выразили протест из-за того, что в стране оседает и реализуется зерно, ввозимое с Украины для последующего экспорта в другие страны. Фермеры заявляли, что украинское зерно ненадлежащего качества, из-за него цены на местную продукцию сильно упали, а в хранилищах может не хватить места для нового урожая. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику с Украины ввезли около двух миллионов тонн зерна.

https://ria.ru/20230415/zerno-1865575532.html

https://ria.ru/20230405/granitsy-1863325748.html

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польша, украина, экономика, в мире