https://ria.ru/20230415/religiya-1865543708.html
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут - РИА Новости, 15.04.2023
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут
Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:27
2023-04-15T15:27
2023-04-15T15:27
религия
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иисус христос
религиозные праздники
религия
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке, передает с места событий корреспондент РИА Новости. После традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела. Ожидание схождения огня после этого было недолгим. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии. Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.
https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html
https://ria.ru/20230415/religiya-1865540973.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, религиозные праздники, религия
Религия, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иисус Христос, Религиозные праздники, Религия
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут
Огня у Кувуклии ждали несколько минут, в это время слышалось "Христос воскресе!" по-русски
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
После традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III
вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела. Ожидание схождения огня после этого было недолгим.
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос
. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии.
Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.
Российская делегация получила Благодатный огонь