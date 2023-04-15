https://ria.ru/20230415/religiya-1865543708.html

Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут

Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут - РИА Новости, 15.04.2023

Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут

Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T15:27

2023-04-15T15:27

2023-04-15T15:27

религия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

иисус христос

религиозные праздники

религия

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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке, передает с места событий корреспондент РИА Новости. После традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела. Ожидание схождения огня после этого было недолгим. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии. Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.

https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html

https://ria.ru/20230415/religiya-1865540973.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, религиозные праздники, религия