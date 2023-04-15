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Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут - РИА Новости, 15.04.2023
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Религия
 
15:27 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/religiya-1865543708.html
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут - РИА Новости, 15.04.2023
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут
Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T15:27
2023-04-15T15:27
религия
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иисус христос
религиозные праздники
религия
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ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке, передает с места событий корреспондент РИА Новости. После традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела. Ожидание схождения огня после этого было недолгим. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии. Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.
https://ria.ru/20230415/ogon-1865540064.html
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феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, религиозные праздники, религия
Религия, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иисус Христос, Религиозные праздники, Религия
Благодатного огня у Кувуклии ждали несколько минут

Огня у Кувуклии ждали несколько минут, в это время слышалось "Христос воскресе!" по-русски

© РИА Новости / Артем БуденныйПравославные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня
Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИЕРУСАЛИМ, 15 апр – РИА Новости. Сошествие благодатного огня в 2023 году заняло не более 3-4 минут, во время ожидания чуда в храме Гроба Господня неоднократно были слышны выкрики паломников "Христос воскресе!" на русском языке, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
После традиционного крестного хода и молитвы о схождении огня патриарх Иерусалимский Феофил III вошел в Кувуклию – часовню, заключающую Гроб Господень и придел ангела. Ожидание схождения огня после этого было недолгим.
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Вчера, 14:57
Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2023 году Пасху встретят 16 апреля). Огонь появляется в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Этот храм объединяет множество других, огонь появляется на мраморной плите внутри Кувуклии.
Но сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского через от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и, таким образом, всем собравшимся в храме.
Православные верующие в храме Гроба Господня перед церемонией схождения Благодатного огня - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Российская делегация получила Благодатный огонь
Вчера, 15:04
 
РелигияФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Иисус ХристосРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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